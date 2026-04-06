தவெக தலைவா் விஜய், திருநெல்வேலியில் புதன்கிழமை (ஏப். 8) தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.
திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி மாவட்ட தவெக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து திருநெல்வேலியில் அக்கட்சின் தலைவா் விஜய் தோ்தல் பிரசாரம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதையொட்டி, ரெட்டியாா்பட்டி அருகேயுள்ள ராஜகோபாலபுரம், கங்கைகொண்டான் பகுதிகளில் உள்ள இடங்களை கட்சியின் மாநில நிா்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் கே.செங்கோட்டையன் திங்கள்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா். பின்னா், திருநெல்வேலி வேட்பாளா் ஆா்.எஸ்.முருகன், பாளையங்கோட்டை வேட்பாளா் மரியஜாண் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
தொடா்ந்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறுகையில், திருநெல்வேலியில் தவெக தலைவா் விஜய் புதன்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொள்வதற்கான முன்னேற்பாட்டு பணிகளை தொடங்கியுள்ளோம்.
கட்சி நிா்வாகிகள் தோ்ந்தெடுத்துள்ள இரு இடங்களி குறித்து காவல் துறையிடம் தெரிவித்துள்ளோம். அவா்கள் அனுமதியளிக்கும் இடம், கட்சித் தலைவா் பிரசாரம் செய்யும் நேரம் ஆகியவற்றை அதிகாரப்பூா்வமாக விரைவில் அறிவிப்போம் என்றாா் அவா்.
