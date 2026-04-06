Dinamani
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரைப் பதவிநீக்க தீா்மானம்: மக்களவைத் தலைவர் நிராகரிப்புநேபாள முன்னாள் பிரதமரை விடுவிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு!தமிழ்நாட்டின் திட்டங்கள் புதுச்சேரிக்கும் தொடரும் : மு.க. ஸ்டாலின்பாஜகவுக்கு தமிழ்நாட்டில் கிடைத்த அடிமை பழனிசாமி மாதிரி, புதுச்சேரியில் ரங்கசாமி : மு.க. ஸ்டாலின்சென்னை சைதாப்பேட்டையில் நாளை (ஏப். 7) நடைபெறவிருந்த தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரம் ரத்துகிடைக்கக்கூடாதவர்களுக்கு ஆட்சி கிடைத்துவிட்டது: திமுகவை விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமிசாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு : 9 குற்றவாளிகளுக்கும் மரண தண்டனைசென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து!மத்திய கிழக்கில் உள்ள இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக நாடு திரும்புவார்களா? பிரியங்கா காந்திபுதுவையில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பிரசாரம்!பாஜக வேட்பாளர் வென்றால் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் வரும்! ஃபட்னவீஸ்தமிழகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு!ஏப். 8, 9ல் சென்னையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்!
/
திருநெல்வேலி

நெல்லையில் நாளை மறுநாள் நடிகா் விஜய் பிரசாரம்

News image

நெல்லையில் ஏப். 8 இல் தவெக தலைவா் விஜய் பிரசாரம் - ANI

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 7:32 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக தலைவா் விஜய், திருநெல்வேலியில் புதன்கிழமை (ஏப். 8) தோ்தல் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறாா்.

திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி மாவட்ட தவெக வேட்பாளா்களை ஆதரித்து திருநெல்வேலியில் அக்கட்சின் தலைவா் விஜய் தோ்தல் பிரசாரம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இதையொட்டி, ரெட்டியாா்பட்டி அருகேயுள்ள ராஜகோபாலபுரம், கங்கைகொண்டான் பகுதிகளில் உள்ள இடங்களை கட்சியின் மாநில நிா்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் கே.செங்கோட்டையன் திங்கள்கிழமை நேரில் ஆய்வு செய்தாா். பின்னா், திருநெல்வேலி வேட்பாளா் ஆா்.எஸ்.முருகன், பாளையங்கோட்டை வேட்பாளா் மரியஜாண் ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.

தொடா்ந்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறுகையில், திருநெல்வேலியில் தவெக தலைவா் விஜய் புதன்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொள்வதற்கான முன்னேற்பாட்டு பணிகளை தொடங்கியுள்ளோம்.

கட்சி நிா்வாகிகள் தோ்ந்தெடுத்துள்ள இரு இடங்களி குறித்து காவல் துறையிடம் தெரிவித்துள்ளோம். அவா்கள் அனுமதியளிக்கும் இடம், கட்சித் தலைவா் பிரசாரம் செய்யும் நேரம் ஆகியவற்றை அதிகாரப்பூா்வமாக விரைவில் அறிவிப்போம் என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

நெல்லையில் ஏப். 8 இல் தவெக தலைவா் விஜய் பிரசாரம்

திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தவெக தலைவா் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல்: மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ஒருமணி நேரம் காத்திருப்பு

தவெக தலைவா் விஜய் இன்று வேட்புனு தாக்கல்: மரக்கடையில் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி

விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி மறுத்தது ஏன்? பெரம்பூா் தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் விளக்கம்

வீடியோக்கள்

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
வீடியோக்கள்

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP
வீடியோக்கள்

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

6 மணி நேரங்கள் முன்பு