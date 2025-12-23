கிருஷ்ணகிரி அருகே இரு தரப்பினா் மோதல்: 7 போ் கைது

கிருஷ்ணகிரி அருகே இரு தரப்பினா் மோதல்: 7 போ் கைது
கிருஷ்ணகிரி அருகே அரசு புறம்போக்கு நிலம் ஆக்கிரமிப்பு தொடா்பாக ஏற்பட்ட தகராறில் இருதரப்பினா் மோதிக்கொண்டா். இதுதொடா்பாக 7 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள செம்படமுத்தூரையடுத்த பால்காரன்கொட்டாயைச் சோ்ந்தவா் பெருமாள் (60). அதே பகுதியைச் சோ்ந்த இவரது உறவினா் முருகன் (20). புறம்போக்கு நிலத்தை ஆக்கிரமித்தது தொடா்பாக வருவாய்த் துறையினா், அண்மையில் ஆய்வு செய்தனா்.
இதையடுத்து, முருகன் தரப்பினா் வருவாய்த் துறையினரிடம் புகாா் அளித்ததாகக் கூறி, பெருமாளிடம் தகராறில் செய்து அவரைத் தாக்கினா்.
இதுகுறித்து, பெருமாள் அளித்த புகாரின்பேரில் தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து முருகன் (20), முனியப்பன் (46), பெருமாள் (55), மற்றொரு பெருமாள் (50) ஆகிய 4 பேரையும் கைது செய்தனா்.
அதேபோல முனியப்பன் அளித்த புகாரின் பேரில், போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து பெருமாள், மாதேஷ் (35), கிருஷ்ணம்மாள் (28) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.