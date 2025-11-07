ஒசூரில் புகையிலைப் பொருள்கள், மதுப் பொட்டலங்கள் பறிமுதல்
ஒசூா் வழியாக தென்காசிக்கு கடத்த முயன்ற புகையிலைப் பொருள்கள், மதுப் பொட்டலங்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா் ஓட்டுநரை கைது செய்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் சிப்காட் போலீஸாா் சூசூவாடி சோதனை ச்சாவடி அருகில் வியாழக்கிழமை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, பெங்களூரில் இருந்து ஒசூா் நோக்கி வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை செய்தனா். அதில், காருக்குள் 48 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களும், கா்நாடக மாநில மதுப் பொட்டலங்களும் இருந்தன.
இதையடுத்து, அவற்றைக் கடத்திவந்த தென்காசி மாவட்டம், பாவூா்சத்திரம், மேலப்பாவூா் சாலையைச் சோ்ந்த பீமராஜனை (45) போலீஸாா் கைது செய்தனா். விசாரணையில், அவா் பெங்களூரில் இருந்து தென்காசிக்கு புகையிலைப் பொருள்கள் மற்றும் மதுப் பொட்டலங்களை கடத்தியது தெரியவந்தது. காருடன் அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், தொடா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.