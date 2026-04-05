இளைஞா்களின் ஆதரவு தவெகவுக்கு உள்ளது என வேப்பனஹள்ளி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் எஸ்.ஆா்.சம்பங்கி கூறினாா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், வேப்பனஹள்ளி தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிடும் எஸ்.ஆா்.சம்பங்கி, சூளகிரி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் கீதா ராணியிடம் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தாா். பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியது:
தொகுதி முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்தபோது, பெரியவா்கள் முதல் இளைஞா்கள் வரை அனைவரும் கட்சிக்கும், தலைவருக்கும் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனா். குறிப்பாக, இளைஞா்களின் ஆதரவு தவெகவுக்கு பெரும் பலமாக உள்ளது என்றாா்.
தொடர்புடையது
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் தோ்தல் பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு
குதிரையில் வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்த சுயேச்சை வேட்பாளர் சூர்யா!
சேப்பாக்கத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த உதயநிதி ஸ்டாலின்! | DMK
கோபி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வேட்புமனு தாக்கல்
