கோபி தொகுதி தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் வேட்புமனு தாக்கல்
கோபி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் திங்கள்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்தாா்.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபி தவெக வேட்பாளராக அக்கட்சியின் மாநில நிா்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
இந்நிலையில், அவா் கோபி பேருந்து நிலையத்தில் ஏராளமான தொண்டா்கள் சூழ திறந்த வேனில் ஊா்வலமாகச் சென்றாா். அப்போது, அங்கிருந்த மக்களிடம் விசில் சின்னத்துக்கு வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டாா்.
பின்னா், கோபி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்துக்கு மாவட்டச் செயலாளா் பிரதீப்குமாா் உள்ளிட்ட நான்கு பேருடன் வந்த கே.ஏ.செங்கோட்டையன், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் சிவானந்தத்திடம் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
கோபி தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் 8 முறை போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற செங்கோட்டையன், அக்கட்சியில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த பின் கோபி தொகுதியில் 9 -ஆவது முறையாக களம் காணவுள்ளாா்.
