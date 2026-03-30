Dinamani
சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு! நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வேட்புமனு தாக்கல்!
/
தமிழ்நாடு

முதல் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்ட ராமதாஸ்!

News image

எக்ஸ்

Updated On :30 மார்ச் 2026, 4:02 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று (மார்ச் 30) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ராமதாஸ் கூட்டணியில் உள்ள சசிகலா நேற்று 21 வேட்பாளர்களை அறிவித்திருந்த நிலையில், இன்று ராமதாஸ் தனது கட்சி வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளார்.

முதல் கட்ட வேட்பாளர்கள்

சேலம் மேற்கு - அருள், மாநில இணைப் பொதுச் செயலாளர்

வந்தவாசி - முரளி சங்கர், பொதுச் செயலாளர்

கும்பகோணம் - ம.க. ஸ்டாலின், மாநில நிர்வாககுழு உறுப்பினர்

விருத்தாசலம் - சுரேஷ், மாவட்டச் செயலாளர்

மயிலாடுதுறை - சக்திவேல், மாவட்டச் செயலாளர்

ஆகியோர் ராமதாஸ் தரப்பு பாமகவில் வேட்பாளர்களாக போட்டியிடவுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

தேர்தலையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீட்டை முடித்து வேட்பாளர்களையும் அறிவித்து வருகின்றன.

அந்தவகையில் சசிகலாவின் அனைத்து இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்துடன் ராமதாஸ் தரப்பு பாமக கூட்டணி வைத்து தேர்தலில் போட்டியிடுகிறது.

சசிகலாவின் கட்சியில் இருந்து முதல் கட்டமாக நேற்று 21 வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து சசிகலாவுடன் கூட்டணியில் உள்ள ராமதாஸ் தரப்பு பாமகவில் இருந்து முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வேட்பாளர்களின் முழு விவரம்: இங்கே கிளிக் செய்யவும்

PDF
பார்க்க

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு