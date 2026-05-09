விஜய்க்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும்: திருமாவளவனுக்கு ராமதாஸ் வேண்டுகோள்

தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க ஆதரவு தருமாறு விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு ராமதாஸ் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியமைக்க, இன்னும் 2 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் தேவை என்பதால், திருமாவளவன் தலைமையிலான விசிகவின் ஆதரவையும் தவெக கோரியுள்ளது. இந்த நிலையில், தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தி, இன்று அறிவிக்கவுள்ளதாக திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.
இதனிடையே, விஜய் ஆட்சியமைக்க விசிக ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் கூறியதாவது, "தமிழக மக்கள் நலன் கருதி, தமிழக மக்களுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகவும் அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ள திருமாவளவன், மக்களின் உணர்வுகளை மதித்து புதிய ஆட்சியை ஏற்படுத்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும்.
தவெக ஆட்சியமைக்கும் விவகாரத்தில் ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் உள்நோக்கத்துடன் செயல்படுவதாகத் தெரிகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க எந்தக் கட்சியும் பெரும்பான்மை பெறாதநிலையில், 107 இடங்களைப் பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தவெக ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்து வருகிறது. மேலும், ஆட்சியமைப்பதற்காக மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவையும் தவெக கோரி வருகிறது.
இதுவரையில், தவெக ஆட்சியமைப்பதற்கு 5 இடங்களை வென்ற காங்கிரஸும், தலா 2 இடங்களை வென்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் ஆதரவளித்துள்ளன. இருப்பினும், ஆட்சியமைக்க இன்னும் 2 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் தேவை என்பதால், திருமாவளவன் தலைமையிலான விசிகவின் ஆதரவையும் தவெக கோரியுள்ளது. இந்த நிலையில், தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தி, இன்று அறிவிக்கவுள்ளதாக திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.
Summary
PMK Former Ramadoss appeals to VCK Leader Thirumavalavan to extend support for TVK Vijay to form a government.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
விஜய் முதல்வராகப் பதவியேற்க திருமாவளவன் ஆதரவா?
தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு? திருமாவளவன் நாளை ஆலோசனை!
தனித்த ஆளாக ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் வலிமையை விஜய் பெறவில்லை: திருமாவளவன்
கூட்டணிக் கட்சிகளுக்காக தேர்தல் பணியாற்றாத விசிகவினர்: தொல் திருமாவளவன்
விடியோக்கள்
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
தினமணி செய்திச் சேவை
பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
தினமணி செய்திச் சேவை