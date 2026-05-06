Dinamani
ஆளுநருடன் விஜய் சந்திப்பு! ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரினார்!தவெக ஆட்சியில் காங்கிரஸ் இடம்பெறும்! கிரிஷ் சோடங்கர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் ரஜினி சந்திப்பு! மக்களவைத் தேர்தலிலும் தவெகவுடன் கூட்டணி தொடரும்! காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் பேரவைக் குழுத் தலைவர் ராஜேஷ் குமார்! தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு! திமுகவுடனான கூட்டணி முறிவு!
/
தமிழ்நாடு

தவெகவுக்கு விசிக ஆதரவு? திருமாவளவன் நாளை ஆலோசனை!

தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து திருமாவளவன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளது பற்றி...

News image

திருமாவளவன் - கோப்புப்படம்

Updated On :6 மே 2026, 4:58 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் வியாழக்கிழமை ஆலோசனை நடத்துகிறார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் 108 இடங்களில் வென்று தவெக தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. இன்னும் 11 எம்.எல்.ஏ.க்களின் ஆதரவைப் பெற பிற கட்சிகளுடன் தவெக ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றது.

திமுக கூட்டணியில் தேர்தலை சந்தித்த காங்கிரஸ் 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பதாக இன்று அறிவித்தது.

பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் 6 பேரின் ஆதரவு தேவைப்படும் நிலையில், திமுக கூட்டணியில் உள்ள விசிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு ஆதரவு கோரி தவெக கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

இந்த நிலையில், தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து முடிவெடுக்க உயர்நிலைக் குழுவுடன் திருமாவளவன் நாளை முக்கிய ஆலோசனையில் ஈடுபடவுள்ளார்.

இதனிடையே, சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நாளை காலை 11.30 மணிக்கு தமிழ்நாட்டின் முதல்வராக தவெக தலைவர் விஜய் பதவியேற்கவுள்ளார்.

Summary

VCK to Support TVK? Thirumavalavan to Hold Consultations Tomorrow!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தனித்த ஆளாக ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் வலிமையை விஜய் பெறவில்லை: திருமாவளவன்

தனித்த ஆளாக ஆட்சியைக் கைப்பற்றும் வலிமையை விஜய் பெறவில்லை: திருமாவளவன்

கூட்டணிக் கட்சிகளுக்காக தேர்தல் பணியாற்றாத விசிகவினர்: தொல் திருமாவளவன்

கூட்டணிக் கட்சிகளுக்காக தேர்தல் பணியாற்றாத விசிகவினர்: தொல் திருமாவளவன்

திமுகவே மீண்டும் ஆட்சி; விஜய்யால் அரசியல் சூழல் மாறும்: திருமாவளவன்

திமுகவே மீண்டும் ஆட்சி; விஜய்யால் அரசியல் சூழல் மாறும்: திருமாவளவன்

சட்டப்பேரவையில் விசில் அடிக்க முடியாது: திருமாவளவன்

சட்டப்பேரவையில் விசில் அடிக்க முடியாது: திருமாவளவன்

வீடியோக்கள்

"நன்றிகெட்ட Congress கட்சி”: விளாசிய DMK ஆர்.எஸ்.பாரதி
வீடியோக்கள்

"நன்றிகெட்ட Congress கட்சி”: விளாசிய DMK ஆர்.எஸ்.பாரதி

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவிப்பது குறித்து மாணிக்கம் தாகூர்! | TVK | Congress
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவிப்பது குறித்து மாணிக்கம் தாகூர்! | TVK | Congress

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

22 மணி நேரங்கள் முன்பு