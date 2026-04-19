சட்டப்பேரவையில் விசில் அடிக்க முடியாது: திருமாவளவன்

சட்டப்பேரவையில் விசிலடிக்க முடியாது என தவெகவை விமர்சித்து தேமுதிகவுக்கு திருமாவளவன் வாக்கு சேகரித்தார்.
கடலூர் மாவட்டம், விருத்தாசலத்தில் தேமுதிக வேட்பாளர் பிரேமலதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பிரசாரத்தில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேசியதாவது, "இப்போது விசிலடிக்கும் தோழர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். சட்டப்பேரவையில் சென்று விசிலடிக்க முடியாது. தியேட்டரில்தான் விசிலடிக்க முடியும். எனவே, அவர்களை மீண்டும் தியேட்டருக்கே அனுப்புங்கள். ஒரு வாக்குகூட சிந்தக் கூடாது; சிதறக் கூடாது.
சினிமா மோகத்தால், தலித் இளைஞர்களெல்லாம் விஜய் பின்னால் செல்வதாகக் கூறுகின்றனர். அப்படிப் போகிறார்களா? தீவிர மயக்கம் கொண்டார்களா?
நீங்கள் கொள்கை வாரிசுகள்தானே? புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் வாரிசுகள்தானே?
நமக்கு சினிமா மோகம் ஒருபோதும் கிடையாது என்பதை இந்தத் தேர்தலில் நாம் உறுதிப்படுத்தியாக வேண்டும்.
எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓர் ஊராட்சி மன்றத் தலைவராகக்கூட தகுதியில்லாதவர் என பாமக தலைவர் அன்புமணி கூறினார். இந்தத் தொகுதியில் உடைந்த பாமகதான் போட்டியிடுகிறது. ஆகையால், வெற்றி உறுதியாகி விட்டது" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Criticizing the TVK by stating that one cannot blow whistles in the Legislative Assembly, VCK Leader Thirumavalavan campaigns for the DMDK.
தொடர்புடையது
”தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை! நிலைப்பாட்டை தள்ளி வைக்கிறேன்!”: திருமாவளவன் | VCK
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திருமாவளவன் போட்டியிடுவதில் குழப்பம்?!
பொற்கொடி ஆம்ஸ்ட்ராங் உயிருக்கு ஆபத்து! திருமாவளவன்
காட்டுமன்னார்கோயிலில் திருமாவளவன் போட்டி! விசிக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு
பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP
"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!
ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
