Dinamani
பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ் - திரிணமூல்: தேர்தலில் பாடம் புகட்டப்படும் - மோடிதிருச்சி தேவாலயத்தில் மண்டியிட்டு பிரார்த்தனை செய்த விஜய்!பாஜக ஆட்சியில் திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றப்படும்: ராஜ்நாத் சிங்விருதுநகர் அருகே பட்டாசு ஆலையில் வெடி விபத்து: 17 பேர் பலி! திருச்சியில் தவெக தலைவர் விஜய் சாலைவலம் பெண்களுக்கு துரோகம் செய்தது காங்கிரஸ், திரிணமூல்: பாடம் புகட்டப்படும் - மோடி மலேசியாவில் பயங்கர தீ விபத்து: 200 வீடுகள் எரிந்து நாசம்! மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா தோல்வி! பாஜகவும் மோடியும் பெண்களுக்கு எதிரானவர்கள்: காங்கிரஸ் “சென்னை சூப்பர்-6”! திராவிட மாடல் 2.O வாக்குறுதிகள்: முதல்வர் ஸ்டாலின்
/
தமிழ்நாடு

சட்டப்பேரவையில் விசில் அடிக்க முடியாது: திருமாவளவன்

News image

விஜய் | திருமாவளவன் - சித்திரிப்பு

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 11:30 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சட்டப்பேரவையில் விசிலடிக்க முடியாது என தவெகவை விமர்சித்து தேமுதிகவுக்கு திருமாவளவன் வாக்கு சேகரித்தார்.

கடலூர் மாவட்டம், விருத்தாசலத்தில் தேமுதிக வேட்பாளர் பிரேமலதாவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பிரசாரத்தில் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேசியதாவது, "இப்போது விசிலடிக்கும் தோழர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். சட்டப்பேரவையில் சென்று விசிலடிக்க முடியாது. தியேட்டரில்தான் விசிலடிக்க முடியும். எனவே, அவர்களை மீண்டும் தியேட்டருக்கே அனுப்புங்கள். ஒரு வாக்குகூட சிந்தக் கூடாது; சிதறக் கூடாது.

சினிமா மோகத்தால், தலித் இளைஞர்களெல்லாம் விஜய் பின்னால் செல்வதாகக் கூறுகின்றனர். அப்படிப் போகிறார்களா? தீவிர மயக்கம் கொண்டார்களா?

நீங்கள் கொள்கை வாரிசுகள்தானே? புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் வாரிசுகள்தானே?

நமக்கு சினிமா மோகம் ஒருபோதும் கிடையாது என்பதை இந்தத் தேர்தலில் நாம் உறுதிப்படுத்தியாக வேண்டும்.

எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓர் ஊராட்சி மன்றத் தலைவராகக்கூட தகுதியில்லாதவர் என பாமக தலைவர் அன்புமணி கூறினார். இந்தத் தொகுதியில் உடைந்த பாமகதான் போட்டியிடுகிறது. ஆகையால், வெற்றி உறுதியாகி விட்டது" என்று தெரிவித்தார்.

Summary

Criticizing the TVK by stating that one cannot blow whistles in the Legislative Assembly, VCK Leader Thirumavalavan campaigns for the DMDK.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு