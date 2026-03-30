Dinamani
ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு! நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வேட்புமனு தாக்கல்!
/
தமிழ்நாடு

இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெக

தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை நாளை (மார்ச் 31) சந்திக்க தவெக திட்டமிட்டுள்ளது.

News image

பெரம்பூரில் பிரசாரம் செய்த விஜய்

பிடிஐ

Updated On :30 மார்ச் 2026, 1:28 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தேர்தலையொட்டி நடைபெறும் பிரசாரத்தின்போது இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது என தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் இன்று (மார்ச் 30) வேட்பு மனுத் தாக்கல் செய்துவிட்டு, பெரம்பூரில் பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து வில்லிவாக்கம், அண்ணாநகர், தொகுதிகளில் பிரசாரம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், பாதுகாப்பு குறைபாடு காரணமாக விஜய்யின் பிரசாரத்தை ரத்து செய்வதாக தவெக தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், தவெக பிரசாரத்துக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை என தேர்தல் ஆணையத்திடம் தவெக நிர்வாகிகள் வேண்டுகோள் வைத்துள்ளனர்.

இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுடன் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியதாவது:

''வாக்களிப்பதைப் போன்று வாக்கு சேகரிக்கச் செல்வதும் ஜனநாயகக் கடமை. தவெக தலைவர் விஜய் பிரசாரத்துக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்படவில்லை.

இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது என தேர்தல் ஆணையத்துக்கு வேண்டுகோள் வைக்கிறோம். பிரசாரத்தின்போது இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது.

காவல் துறையில் இன்றும் சிலர் முதல்வர் பேச்சைக் கேட்டு செயல்படுகின்றனர். கடந்த 8 மாதங்களாகவே எங்களுக்கு எதிராகத் திட்டமிட்டு முதல்வர் செயல்படுகிறார்.

கொளத்தூரில் விஜய் பிரசாரத்தைத் தடுக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். இதனைத் தேர்தல் ஆணையம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இன்னும் 2 முறை கொளத்தூரில் விஜய் பிரசாரம் மேற்கொண்டால் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி அடைவார்.

மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதே தவெகவின் கோரிக்கை. மக்கள் பாதுகாப்பு கருதியே பிரசாரத்தை வில்லிவாக்கத்தில் இன்று நிறுத்தினோம். நாளை தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை சந்திக்கவுள்ளோம்'' எனக் குறிப்பிட்டார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

விஜய்யின் நாளைய தேர்தல் பிரசார பயண விவரம்!

இந்த தேர்தல் இருமுனைப் போட்டி மட்டும்தான்: விஜய்

புதுச்சேரியில் விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெக மனு!

கரூர் பலி: தில்லி சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜரானார் விஜய்!

வீடியோக்கள்

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
பெரம்பூரில் Vijay பிரசாரம்! Vijay full speech | TVK campaign | TN election 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

29 மார்ச் 2026