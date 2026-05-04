புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் முதல்வர் ரங்கசாமி வெற்றி! கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் பின்னடைவு!காரைக்குடியில் சீமான் தொடர்ந்து பின்னடைவு! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை, அவிநாசி தொகுதியில் எல்.முருகன் பின்னடைவு ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் செல்வப்பெருந்தகை பின்னடைவு திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூரில் விஜய் முன்னிலை சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன் பின்னடைவு, தவெக முன்னிலை
தமிழ்நாட்டில் முன்னிலையில் சதமடித்த தவெக! விஜய் வீட்டுக்குப் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு

தமிழ்நாட்டில் தவெக 100 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ள நிலையில் தவெக தலைவர் விஜய் வீட்டுக்குப் பாதுகாப்பு அதிகரிப்பு

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய். - படம்: எக்ஸ்.

Updated On :4 மே 2026, 10:22 am IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 100 தொகுதிகளில் தவெக முன்னிலையில் உள்ள நிலையில் விஜய் வீட்டுக்குப் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் சட்டப்பேரவைக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று காலை முதல் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கியதிலிருந்தே பல இடங்களில் தவெக முன்னிலைக்கு வந்தது.

தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளத்தில் தவெக 57 இடங்களிலும் அதிமுக 48 தொகுதிகளிலும் திமுக 27 தொகுதிகளிலும் முன்னிலையில் உள்ளது.

ஆனால், பொதுவாக காலை 10 மணி நிலவரப்படி தவெக - 100 இடங்களிலும் அதிமுக 81 இடங்களிலும் திமுக 51 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளது.

இதையடுத்து சென்னையில் உள்ள நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய் வீட்டுக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

விஜய் வீட்டைச் சுற்றிலும் 100க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். தபால் வாக்குகள் தொடங்கி பிறகு மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முதல் சுற்று நிலவரம் வெளியாகியிருக்கிறது.

Summary

Security increased at TVK leader Vijay's house as TVK is leading in 100 seats in Tamil Nadu

சிங் கீதம் டீசர்!
சிங் கீதம் டீசர்!

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

