சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!

பெ. சண்முகம்

Updated On :30 மார்ச் 2026, 4:13 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று (மார்ச் 30) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதில் 4 ஆண் வேட்பாளர்களும் ஒரு பெண் வேட்பாளருக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சொந்த சின்னத்தில் போட்டியிடவுள்ளனர்.

வேட்பாளர்கள் பட்டியல்

பழனி - என். பாண்டி, மாநில செயற்குழு உறுப்பினர்

கந்தர்வகோட்டை - எம். சின்னதுரை, மாநிலக்குழு உறுப்பினர்

பத்மநாதபுரம் - ஆர். செல்லசுவாமி, கன்னியாகுமரி மாவட்ட செயலாளர்

திருவொற்றியூர் - எல். சுந்தரராஜன், மாநிலக்குழு உறுப்பினர்

கீழ்வேளூர் - டி. லதா, நாகப்பட்டினம் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்

ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் தங்களின் சொந்த சின்னத்தில் களமிறங்கவுள்ளனர்.

திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPIM) மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI) ஆகிய இரு இடதுசாரி கட்சிகளுக்கும் தலா 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப் பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரசார்த்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

தமிழகத்தில் இன்று முதல் வேட்பு மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதனால், போட்டியிடவுள்ள தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் பட்டியலை அரசியல் கட்சிகள் அறிவித்து வருகின்றன.

அந்தவகையில் இன்று மார்க்சிஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிடவுள்ள 5 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

திமுக கூட்டணி தொகுதிப் பட்டியல் இன்று மாலை வெளியீடு! ஏன் கால தாமதம்? - பெ. சண்முகம் விளக்கம்

கேரளம் 2026: "ஹாட்ரிக் அடிப்பாரா' பினராயி?

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்டுக்கு 5 இடங்கள்!

6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
"எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது": காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

5 மணி நேரங்கள் முன்பு