கிருஷ்ணகிரி

காங்கிரஸுக்கு போட்டி ‘காங்கிரஸ்’

கிருஷ்ணகிரி சட்டப் பேரவை தொகுதியில், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடுவது குறித்து...

கிருஷ்ணகிரி சட்டப் பேரவை தொகுதியில், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் முன்னாள் எம்.பியும், மருத்துவருமான அ. செல்லகுமாா் போட்டியிடுகிறாா்.

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 10:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கிருஷ்ணகிரி சட்டப் பேரவை தொகுதியில், திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் முன்னாள் எம்.பியும், மருத்துவருமான அ. செல்லகுமாா் போட்டியிடுகிறாா். அவா், கிருஷ்ணகிரி தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் தனது வேட்புமனுவை திங்கள்கிழமை தாக்கல் செய்தாா்.

இந்தத் தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ளூரைச் சோ்ந்தவருக்கு வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கட்சியினா் சிலா் கூறிவந்த நிலையில், வேட்பாளராக அ. செல்லகுமாரை அறிவித்ததற்கு அவா்கள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா். கன்னியாகுமரியைச் சோ்ந்த அ. செல்லக்குமாா், சென்னையில் வசித்து வருவதாகவும், அவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கக் கூடாது எனவும் அவா்கள் தெரிவித்தனா்.

இந்த நிலையில், காவேரிப்பட்டணத்தைச் சோ்ந்த காங்கிரஸ் முன்னாள் மாவட்ட தலைவரும், மாநிலப் பொதுக்குழு உறுப்பினருமான எல். சுப்பிரமணியன், காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளருக்கு எதிா்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், சுயேச்சையாக கிருஷ்ணகிரி சட்டப் பேரவை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரான ஷாஜகானிடம் தனது வேட்புமனுவை திங்கள்கிழமை தாக்கல் செய்தாா். தனக்கு மட்டை பந்து, வைரம் போன்ற சின்னத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என கேட்டுள்ளாா்.

பொதுத் தொகுதியில் போட்டியிடும் பட்டியலின முன்னாள் எம்.பி.!

பொதுத் தொகுதியில் போட்டியிடும் பட்டியலின முன்னாள் எம்.பி.!

பென்னாகரம் தொகுதியில் 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் போட்டி: வேட்பாளராக தமிழ்க்குமரன் அறிவிப்பு

பென்னாகரம் தொகுதியில் 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு காங்கிரஸ் போட்டி: வேட்பாளராக தமிழ்க்குமரன் அறிவிப்பு

தொகுதி அறிமுகம் - கிருஷ்ணகிரி!

தொகுதி அறிமுகம் - கிருஷ்ணகிரி!

கா்நாடக சட்டப் பேரவை இடைத்தோ்தல்: இரு தொகுதிகளிலும் 49 வேட்பாளா்கள் போட்டி

கா்நாடக சட்டப் பேரவை இடைத்தோ்தல்: இரு தொகுதிகளிலும் 49 வேட்பாளா்கள் போட்டி

ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP
திருமாவளவனை மிரட்டி பின்வாங்க வைத்த DMK! - Annamalai BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!
சூப்பர் கேர்ள் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு