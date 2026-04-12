தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவான அலை வீசுகிறது. எனவே 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் திமுக கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளா் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தாா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தளி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சாா்பில் போட்டியிடும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளா் டி. ராமச்சந்திரனை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளா் மு. வீரபாண்டியன் சனிக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
இதையடுத்து, தேன்கனிக்கோட்டையில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: விவசாயிகள் இயற்கையோடு போராடி மற்றவா்களுக்கு வாழ்வளிப்பவா்கள். அவா்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகை என்பது சலுகை அல்ல. அது அவா்களின் உரிமை.
விவசாயிகளுக்கான ஊக்கத்தொகையை நிறுத்த வலியுறுத்தும் மத்திய நிதியமைச்சரின் போக்கை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது. காா்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு கோடிக்கணக்கில் வரிச்சலுகையும், கடன் ரத்தும் செய்யும் அரசு, விவசாயிகளின் ஊக்கத்தொகையை மட்டும் நிறுத்தச் சொல்வது ஏன்?
நாட்டின் எதிா்காலத்தைத் தீா்மானிக்கும் இந்த தோ்தல் நேரத்தில், தேவையில்லாத திரைப்பட பிரச்னையைக் கிளப்பி மக்களின் கவனத்தை திசைதிருப்ப வேண்டாம். எத்தகைய நிகழ்வும் சட்டத்திற்கு உட்பட்டே நடக்க வேண்டும். தளி தொகுதியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறும். தமிழகத்தில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறும். தமிழகம் எங்கும் திமுக கூட்டணிக்கு ஆதரவான ஆதரவு அலை வீசுகிறது என்றாா் அவா்.
முன்னதாக நடைபெற்ற தோ்தல் பிரசாரத்தில் கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளா் ஒய்.பிரகாஷ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்தியக் குழு உறுப்பினா் லெனின், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாநில துணைச் செயலாளா் எம்.லகுமய்யா, பூதட்டியப்பா, பழனி உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
