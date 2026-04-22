Dinamani
இந்தத் தோ்தலில் மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வா் ஆவாா்; மக்களவைத் தோ்தலில் ராகுல் பிரதமா் ஆவாா்

இந்தத் தோ்தலில் தமிழகத்தில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வா் ஆவாா். அடுத்து நடைபெறவுள்ள மக்களவைத் தோ்தலில் ராகுல் காந்தி பிரதமாா் ஆவாா் என கிருஷ்ணகிரி தொகுதி எம்.பி. கே.கோபிநாத் தெரிவித்தாா்.

பேரிகையில் நடைபெற்ற இறுதிகட்ட பிரசாரத்தில் பேசிய எம்.பி. கே.கோபிநாத். உடன், எஸ்.ஏ.சத்யா.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 9:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்கான பிரசாரம் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு நிறைவுபெற்றது. முன்னதாக, பேரிகையில் பேரணி மற்றும் வாகனப் பிரசாரம் நடைபெற்றது. அதில், மதசாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சி வேட்பாளா் எஸ்.ஏ.சத்யாவை ஆதரித்து வாக்கு சேகரித்த அவா் பேசியதாவது:

தமிழகத்தின் முதல்வராக மு.க.ஸ்டாலின் வெற்றிபெற்று ஆட்சி அமைக்கப்போவது உறுதி. திமுக வேட்பாளா் எஸ்.ஏ.சத்யா வெற்றிபெற்றால் ஒசூா் தொகுதி மிகப்பெரிய வளா்ச்சி பெறும். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ரூ. 3,500 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளாா். மேலும், ஒசூா் - பெங்களூரை இணைக்கும் வகையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம், ஒசூா் - ஜோலாா்பேட்டை ரயில் திட்டம், ஒசூா் விமான நிலையம் போன்றவற்றுக்கு மத்திய அரசு தடைவிதித்து வருகிறது. எனவே, ஆளும்கட்சி எம்எல்ஏவாக எஸ்.ஏ.சத்யா சட்டப் பேரவைக்கு செல்லும்போது ஒசூா் தொகுதி மேலும் வளா்ச்சிபெறும்.

இந்த தோ்தலில் மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வா் ஆவாா். 2029-இல் நடைபெறவுள்ள மக்களவைத் தோ்தலில் ராகுல் காந்தி பிரதமா் ஆவாா் என்றாா்.

இறுதிகட்ட பிரசாரத்தை பேரிகை, பாகலூரில் நிறைவுசெய்தாா். அவருடன் ஒன்றியச் செயலாளா் நாகேஷ், மணி, சுமன், காா்த்தி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

திருவாடானை! தொகுதியை தக்க வைக்குமா காங்கிரஸ்?

சிவகங்கை! திமுகவின் கெளரவப் பிரச்னையான தொகுதி!

முதுகுளத்தூா்: தொடா் வெற்றி முனைப்பில் திமுக!

மடத்துக்குளம்: வெற்றிக் கனியைப் பறிக்கப் போவது முன்னாள் அமைச்சரா? முன்னாள் எம்எல்ஏவா?

