கமுதி: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் நட்சத்திர அந்தஸ்தை பெற்றது முதுகுளத்தூா் தொகுதி.
இந்தத் தொகுதி முதுகுளத்தூா், கமுதி, கடலாடி ஆகிய 3 வருவாய் வட்டங்களை உள்ளடக்கியது. 1967-ஆம் ஆண்டு முதல் 2006- ஆம் ஆண்டு வரை கடலாடி தனி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியாக இருந்தது. 2008- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தொகுதி சீரமைப்புக்குப் பிறகு கடலாடி தொகுதி நீக்கப்பட்டு, முதுகுளத்தூா் தொகுதி உருவானது. இந்தத் தொகுதியில் முக்குலத்தோா், தேவேந்திர குல வேளாளா், யாதவா், முத்தரையா், நாயக்கா் சமுதாயத்தினா் குறிப்பிடத்தக்க எண்ணிக்கையில் உள்ளனா். மேலும் இஸ்லாமியா், கிறிஸ்தவா்களும் பரவலாக வசிக்கின்றனா். இந்தத் தொகுதியில் தொடா்ச்சியாக இரண்டு முறை வெற்றி பெற்றது பாா்வா்ட் பிளாக் கட்சி மட்டுமே.
நடைபெறவிருக்கும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் இந்தத் தொகுதியில் இரண்டாவது முறையாக அமைச்சா் ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் திமுக சாா்பில் களமிறக்கப்பட்டுள்ளாா். இவா் கடந்த 2021 தோ்தலில் தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளா் கீா்த்திகா முனியசாமியைவிட 20,721 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். தற்போது அதிமுக வேட்பாளா் எஸ். பாண்டியை எதிா்கொள்கிறாா். எஸ். பாண்டி கடந்த 2016 பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் போட்டியிட்டு அதிமுக வேட்பாளா் கீா்த்திகா முனியசாமியைவிட 13,348 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தத் தொகுதியைப் பொருத்தவரை இதுவரை நடைபெற்ற தோ்தல்களில் அதிகபட்சமாக 2021- ஆம் ஆண்டு தோ்தலில் 63.40 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. இந்தத் தொகுதியில் சுமாா் 2.95 லட்சம் வாக்காளா்கள் உள்ளனா்.
சசிகலா வேட்பாளரால் யாருக்கு பாதகம்?: அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமியை எதிா்த்து அரசியலில் தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதால் வி.கே. சசிகலா தென் மாவட்டங்களில் தனது ஆதரவாளா்களை வேட்பாளா்களாக நிறுத்தியுள்ளாா். குறிப்பாக, முதுகுளத்தூா் தொகுதியில் சசிகலாவின் அஇபுமமுக கட்சி சாா்பில் ஆப்பநாடு மறவா் சங்கத் தலைவரும், மருத்துவருமான ராம்குமாா்பாண்டியன் போட்டியிடுகிறாா். இவா் அதிமுக ஆதரவு வாக்குகளை பிரிக்கக் கூடும் என்பதால், திமுக வேட்பாளா் ராஜகண்ணப்பன் எளிதாக வெற்றி பெறுவாா் என அந்தக் கட்சியினா் நம்புகின்றனா்.
இதர கட்சிகள்: நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் ஏற்கெனவே மக்களவைத் தோ்தலில் ராமநாதபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட மருத்துவா் சந்திரபிரபா தற்போது முதுகுளத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் களமிறங்கியுள்ளாா்.
இதேபோல, நடிகா் விஜய்யின் தவெக சாா்பில் ராமநாதபுரத்தைச் சோ்ந்த மலா்விழி ஜெயபால் போட்டியிடுகிறாா். நாதக, தவெக வேட்பாளா்களால் வாக்குகள் கணிசமாக பிரிந்தாலும், திமுக அரசு செயல்படுத்தியுள்ள மக்கள் நலத் திட்டங்கள், கட்சிக்கு உள்ள நிலையான ஆதரவு வாக்குகள் ராஜகண்ணப்பனுக்கு கை கொடுக்கும் என அரசியல் விமா்சகா்கள் கருதுகின்றனா்.
ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன்1991-ஆம் ஆண்டு திருப்பத்தூா் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு சட்டப்பேரவைக்குத் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா். அப்போது முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதாவின் அமைச்சரவையில் பொதுப் பணித் துறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்தாா். பிறகு, மக்கள் தமிழ் தேசம் என்ற பெயரில் தனிக் கட்சியைத் தொடங்கினாா். 2001-ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில், திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டாா். 2006-ஆம் ஆண்டு அந்தக் கட்சியைக் கலைத்துவிட்டு திமுகவில் இணைந்தாா். 2006 பேரவைத் தோ்தலில் திமுக சாா்பில் இளையான்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்றாா். பிறகு, 2009- இல் தனது சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பதவியிலிருந்து விலகிய அவா் மீண்டும் அதிமுகவில் ஐக்கியமானாா். 2009 மக்களவைத் தோ்தலில் சிவகங்கை தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராகப் போட்டியிட்டு, காங்கிரஸ் வேட்பாளரான ப. சிதம்பரத்திடம் தோல்வியடைந்தாா்.
பிறகு, அதிமுகவிலிருந்து விலகி மீண்டும் திமுகவில் இணைந்தாா். கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலில் முதுகுளத்தூா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராகப் போட்டியிட்ட அவா் 1,01,901 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்று அமைச்சரானாா்.
தொகுதி மக்களின் எதிா்பாா்ப்பு: இந்தத் தொகுதியில் விவசாயமே முக்கியத் தொழிலாக உள்ளது. இந்தப் பகுதியின் விவசாயத்துக்கு நிரந்தர நீராதாரம் இல்லாததால் வானம் பாா்த்த பூமியாகவே உள்ளது. வறட்சிப் பகுதியாக இருப்பதால் பெரும்பாலான விவசாய நிலங்களில் கருவேல மரங்கள் வளா்க்கப்பட்டு, கரிமூட்டம் தொழிலில் பலா் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
எனவே, காவிரி-வைகை-கிருதுமால் நதி-குண்டாறு இணைப்புத் திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும். பாா்த்திபனூா் மதகணையிலிருந்து வைகை தண்ணீரை முதுகுளத்தூா் தொகுதிக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மானாமதுரை, பாா்த்திபனூா், கமுதி, சாயல்குடி வழியாக தூத்துக்குடிக்கு ரயில் பாதை அமைக்க வேண்டும் ஆகியவை இந்தத் தொகுதி மக்களின் முதன்மையான கோரிக்கைகளாக உள்ளன.
இந்தக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற முக்கிய வேட்பாளா்கள் வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டும் என வாக்காளா்கள் எதிா்பாா்க்கின்றனா்.
தொடர்புடையது
சிவகங்கை! திமுகவின் கெளரவப் பிரச்னையான தொகுதி!
வேடசந்தூா்: திமுக, அதிமுக வேட்பாளா்களின் வெற்றி, தோல்வியைத் தீா்மானிக்கும் நாதக, தவெக!
அதே தொகுதி...அதே நபா்கள்!
தோட்டத் தொகுதியில் கடும்போட்டிக்குத் தயாராகும் புதுமுக வேட்பாளா்கள்!
