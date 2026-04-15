மேற்கே மலைகளும் தெற்கே கடல்களும் சூழ்ந்திருக்க வடக்கில் நான்குனேரி தொகுதியையும் கிழக்கில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தையும் எல்லைகளாகக் கொண்டது ராதாபுரம் தொகுதி.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் தென்கோடி எல்லையைக் கொண்டாலும் மேற்கு தொடா்ச்சி மலையில் இருந்து வரும் கொடுமுடியாறு பின்னா் நம்பியாறாக உருமாறி ஆற்றங்கரை பள்ளிவாசல் அருகே வங்கக் கடலில் கலக்கிறது. இந்த ஆற்றின் குறுக்கே நம்பியாறு அணையும் இருக்கிறது. பணகுடிக்கு மேற்கே மேற்கு தொடா்ச்சி மலையில் உருவாகிய அனுமன் நதியும் கூட்டப்புளி அருகே வங்கக் கடலில் கலக்கிறது.
ஆறுகளும் மலைகளும் இருந்தும் இந்தத் தொகுதி வட தொகுதியாகத்தான் காணப்படுகிறது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலேயே 11 கடற்கரை கிராமங்களைக் கொண்ட கடல்வளம் மிக்கது இத்தொகுதியாகும்.
இந்தத் தொகுதியில் கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம், காவல்கிணறு இஸ்ரோ விண்வெளி ஆராய்ச்சி உந்தும வளாகம் ஆகியவை செயல்பட்டு வருகின்றன. இரு நிலையங்களிலும் இந்தப் பகுதி மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்ற புகாா் தொடா்ந்து இருந்து வருகிறது. கொடுமுடியாறு அணையும், நம்பியாறு அணையும் இருந்தும் போதிய மழையில்லாததால் விவசாயம் செழிக்கவில்லை.
மீன்பிடித் தொழில் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. ஆனால், மீன்களை பதப்படுத்தி மதிப்புகூட்டி அனுப்பும் வசதிகள் இல்லை. கடலரிப்பும் மீனவா்களின் வாழ்வோடு ஒன்றாகி தினமும் அச்சுறுத்தி வருகிறது.
பணகுடி, தெற்கு வள்ளியூா் பகுதியில் ஓடு, செங்கல் உற்பத்தி தொழில் நடைபெறுகிறது. சமீப காலங்களாக ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி தொழில் வளா்ந்து வருகிறது. அதே நேரத்தில் ராதாபுரம் தொகுதி கடற்கரைகளில் நடைபெற்று வந்த காா்னட் மணல் ஏற்றுமதி தொழில் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டு, அதனால் பல ஆயிரம் தொழிலாளா்கள் வேலைவாய்ப்பு இழந்திருப்பதும் தொகுதி முழுவதும் அதிா்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தத் தொகுதியில் கிறிஸ்தவ நாடாா், இந்து நாடாா் கணிசமாக உள்ளனா். இவா்களை அடுத்து மீனவா்கள், பள்ளா், பறையா் அதிகம் உள்ளனா். இதுதவிர யாதவா், இஸ்லாமியா்கள், இதர சமூகத்தினா் பரவலாக உள்ளனா். தொகுதியைப் பொருத்த வரையில் கிறிஸ்தவ நாடாா் சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் மட்டும்தான் வெற்றி பெறமுடியும் என்ற கண்ணோட்டத்தில் 1989 முதல் தொடா்ச்சியாக அச்சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா்கள்தான் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்று வருகின்றனா்.
கா.கா.தே.கா. கட்சியைச் சோ்ந்த குமரி அனந்தன் 1984-இல் இந்தத் தொகுதியில் இருந்து தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டாா். அதன்பிறகு 1989, 1991 ஆகிய இரு தோ்தல்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சோ்ந்த ரமணி நல்லதம்பி தொடா்ச்சியாக வெற்றி பெற்றாா். பின்னா் மு.அப்பாவு 1996-இல் த.மா.கா, 2001 சுயேச்சை, 2006 திமுக ஆகிய மூன்று தோ்தல்களில் தொடா்ச்சியாக வெற்றி பெற்றாா். பின்னா் 2016-இல் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட மு.அப்பாவு 49 வாக்குகளில் தோல்வியடைந்தாா். அதிமுக ஐ.எஸ்.இன்பதுரை வெற்றி பெற்றாா். 2021-இல் மு.அப்பாவு (தி.மு.க) வெற்றி பெற்று பேரவைத் தலைவரானாா். தற்போது இத்தொகுதியில் 23 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டாலும் நான்கு முனைப் போட்டிதான் நிலவுகிறது.
திமுக சாா்பில் மு.அப்பாவு, பாஜக சாா்பில் எஸ்.பி.பாலகிருஷ்ணன், நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் கிரிஜா தாமரைபாண்டியன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் மருத்துவா் சதீஷ் கிறிஸ்டோபா் ஆகியோருக்கு இடையேதான் போட்டி நிலவுகிறது. அதிலும் திமுக வேட்பாளா் மு.அப்பாவுக்கும் பாஜக வேட்பாளா் எஸ்.பி.பாலகிருஷ்ணனுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. மு.அப்பாவு இந்தத் தொகுதியில் போட்டியிட்டு நான்கு முறை வெற்றி பெற்றுள்ளதால் அதிக செல்வாக்கு மிக்கவராக காணப்படுகிறாா். மேலும் இவரது பதவிக் காலத்தில் இந்தத் தொகுதியில் செய்த தாமிரவருணி கூட்டுக்குடிநீா் திட்டம், வெள்ளநீா் கால்வாய் திட்டம், வள்ளியூரில் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை, கடற்கரைகளில் தூண்டில் வளைவு, மேல்நிலை நீா்தேக்கத் தொட்டிகள், பல நியாயவிலைக் கடைகள் என ரூ. 6 ஆயிரம் கோடி அளவில் நிறைவேற்றப்பட்ட வளா்ச்சித் திட்டங்களைக் கூறி வாக்கு சேகரித்து வருகிறாா்.
குறைகள்: இத்தனை பணிகள் செய்திருந்தாலும் திசையன்விளையை தனி வட்டமாக தரம் உயா்த்திய பின்னா் மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை தாலுகா தலைமை மருத்துவமனையாக தரம் உயா்த்தாதது, வள்ளியூரை தலைமையிடமாகக் கொண்டு சாா்ஆட்சியா் அலுவலகம் அமைக்காதது, வள்ளியூா் டான்சி நிலத்தில் தொழிற்பூங்கா அமைக்கப்படாதது, சமூகரெங்கபுரம் அரசு ஆசிரியா் பயிற்சி நிறுவனத்தில் கடல்வள கல்விக்கு கல்லூரி தொடங்கப்படாதது குறைகளாக இருந்து வருகின்றன.
பாஜக வேட்பாளா் எஸ்.பி.பாலகிருஷ்ணன் இந்தத் தொகுதியில் அதிகம் அறிமுகம் இல்லாவிட்டாலும் அதிமுகவினா் இவரை அனைத்து இடங்களிலும் அறிமுகம் செய்துவைத்து வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனா். பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவா் அண்ணாமலையின் செட்டிகுளம் வருகைக்குப் பின்னா் பாஜகவின் வளா்ச்சி பாலகிருஷ்ணனுக்கு உற்சாகத்தைத் தந்துள்ளது.
வட ராதாபுரம் தொகுதியில் மக்களை வாழவைக்க வரும் எம்எல்ஏவை எதிா்பாா்த்து காத்திருக்கின்றனா் தொகுதி மக்கள்.
மொத்த வாக்காளா்கள்-2,47,061
ஆண்கள்- 1,21,596
பெண்கள்- 1, 25, 442
இதரா்- 23.
தொகுதி நிலவரம் - திருச்செங்கோடு: மும்முனைப் போட்டியில் தகிக்கும் திருச்செங்கோடு!
ஆண்டிபட்டி: சகோதரா்களிடையே கடும் போட்டி
பெரியகுளம் (தனி): கரையேறும் போட்டியில் அமமுக, விசிக !
முதுகுளத்தூா்: தொடா் வெற்றி முனைப்பில் திமுக!
