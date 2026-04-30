சூளகிரி தாலுகா பாதகோட்ட ஸ்ரீசீதாராம ஆஞ்சனேய சுவாமி கோயில் பிரம்மோற்சவ தேரோட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
சூளகிரி தாலுகா, தென்பெண்ணை ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள பழைமைவாய்ந்த பாதகோட்ட ஸ்ரீ சீதாராம ஆஞ்சனேய சுவாமி கோயிலில் பிரம்மோற்சவ விழா சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
இக்கோயில் பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த 25ஆம் தேதி தொடங்கியது.
முன்னதாக கடந்த 24-ஆம் தேதி காலை சுவாமிக்கு திருமஞ்சனம், அலங்காரம், மாலையில் சங்கல்பம், சுவஸ்திவாசனம், அங்குராா்ப்பணம், ரக்ஷாபந்தனம் உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து, 25 ஆம் தேதி காலை கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. பின்னா், சூரிய பிரபை வாகனத்தில் காட்சித் தந்த சுவாமிக்கு சிறப்பு ஆராதனை, தீபாராதனை உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. மாலையில் சுவாமிகள் ஹம்ச வாகனத்தில் அருள்பாலித்தனாா்.
26 ஆம் தேதி காலை சுவாமி பிரகார உற்சவத்தை அடுத்து சுவாமி திருக்கல்யாணம் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதையடுத்து மாலையில் சுவாமி கருட வாகன உற்சவம் மற்றும் கஜேந்திர மோட்ச வைபவத்தில் அருள்பாலித்தாா். 27 ஆம் தேதி காலை ஸ்ரீ சீதாராமா் அனுமந்த வாகன உற்சவம், தோமாலை சேவை, மண்டபாடி சேவை சாதித்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
தொடா்ந்து, 29ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) நிகழ்ச்சியின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக திவ்ய ரதோற்சவம் எனப்படும் தோ்த் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. ஸ்ரீ சீதாராம லக்ஷ்மண அனுமத் சமேதராய் ரதத்தில் எழுந்தருளினாா். இதையடுத்து தேரோட்டம் பக்தா்களின் சங்கல்பத்துடன் நடைபெற்றது.
பின்னா் சுவாமிக்கு தீபாராதனைகள் காட்டப்பட்டு, பக்தா்களுக்கு சா்க்கரை பொங்கல் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
பின்னா் நடைபெற்ற தூளி உற்சவத்தில் ஸ்ரீ சீதாராம ஹனுமத் சமேத லக்ஷ்மண சுவாமி அஸ்வ வாகன உற்சவத்தில் அருள் பாலித்தாா். தொடா்ந்து சீதாராம பட்டாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் பங்கேற்று சுவாமியை வழிபட்டனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
குடிநீர் குழாய் வேண்டாம்!! ஊற்றுத்தண்ணீரை விரும்பும் கிராம மக்கள்! | Pudukottai
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
த்ரிஷ்யம் 3 டீசர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
எல்லா டீமும் ஏன் தப்பு தப்பா விளையாடுறாங்க..?
தினமணி செய்திச் சேவை
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு