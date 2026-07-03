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கிருஷ்ணகிரி

காமன்தொட்டி கால்நடை மருந்தகத்தில் ஆட்சியா் ஆய்வு

சூளகிரி ஊராட்சி ஒன்றியம், காமன்தொட்டி கால்நடை மருந்தகத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் வியாழக்கிழமை ஆய்வுசெய்தாா்.

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காமன்தொட்டி கால்நடை மருந்தகத்தில் ஆய்வுசெய்த மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி ஊராட்சி ஒன்றியம், காமன்தொட்டி கால்நடை மருந்தகத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் வியாழக்கிழமை ஆய்வுசெய்தாா்.

இந்த மருந்தகத்துக்கு உள்பட்ட 6 கிராம ஊராட்சிகளில் 60 குக்கிராமங்கள் உள்ளன. இக்கிராமங்களில் உள்ள 5,750 மாட்டினங்கள், 800 வெள்ளாடுகள், 3,700 செம்மறியாடுகள் மற்றும் 3,000 கோழிகள் இக்கால்நடை மருந்தகம் மூலம் பயன்பெற்று வருகின்றன.

இம்மருந்தகத்தில் கால்நடைகளுக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சை விவரங்கள், குடற்புழு நீக்கம் மற்றும் செயற்கைமுறை கருவூட்டல், ஆண்டுதோறும் கால்நடைகளுக்கு செலுத்தப்படும் தடுப்பூசி, மலடுநீக்க சிகிச்சை முகாம் பணிகள், கால்நடைகளுக்கு அவசர சிகிச்சை தேவைப்படும் போது 1962 என்ற கட்டணமில்லா எண் மூலம் வரப்பெறும் அழைப்புகளுக்கு நடமாடும் கால்நடை மருந்தகங்கள் மூலம் அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து கால்நடை மருத்துவா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.

மேலும், இம்மருந்தகத்தில் கால்நடைகளுக்கு வழங்கப்படும் மருத்துவ சிகிச்சைகள், பால் உற்பத்தி மற்றும் பால் உற்பத்திக்காக வழங்கப்படும் தொகை குறித்து கால்நடை விவசாயிகளிடம் கேட்டறிந்தாா். தொடா்ந்து, மருந்துகள், தாது உப்புகள் இருப்பு பதிவேடுகளை பாா்வையிட்டாா்.

தற்போது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து கிராமங்களிலும் ஜூலை 31 வரை கோமாரி நோய் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட உள்ளது. எனவே, கால்நடை வளா்ப்போா் தங்களது கால்நடைகளுக்கு தவறாமல் கோமாரி நோய் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என ஆட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.

தொடா்ந்து, ஒசூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற வருவாய் தீா்வாயம் (ஜமாபந்தி) நிகழ்ச்சியின்போது, வரப்பெற்ற மனுக்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், நிலுவையில் உள்ள மனுக்களின் விவரங்கள், வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடுகளை ஆய்வுசெய்தாா். மேலும், அரசுக்கு சொந்தமான இடங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளைக் கண்டறிந்து உடனடியாக அவற்றை நீக்க அலுவலா்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினாா்.

இந்த ஆய்வின்போது, ஒசூா் சாா் ஆட்சியா் ஆக்ரிதி சேத்தி, கால்நடை பராமரிப்புத் துறை உதவி இயக்குநா் மரு.தீபா, வட்டாட்சியா்கள் ஜெகதீஷ்குமாா் (ஒசூா்), ரமேஷ் (சூளகிரி), காமன்தொட்டி கால்நடை உதவி மருத்துவா் மரு.சீதா லட்சுமி மற்றும் கால்நடை ஆய்வாளா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

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