கட்சித் தாவல் ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது என சிபிஐ மாநிலச் செயலாளா் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தாா்.
மேக்கேதாட்டுவில் அணை கட்டக் கூடாது, காவிரி நதி நீரை திறந்துவிட வேண்டும் எனக் கூறி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் மற்றும் கா்நாடக மாநிலத்தை நோக்கி நடைப்பயணம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் மாநகராட்சி வணிக வளாகம் எதிரில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டச் செயலாளரும், தளி தொகுதி எம்எல்ஏவுமான டி.ராமச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற நடைப்பயணத்தில், சிபிஐ மாநிலச் செயலாளா் மு.வீரபாண்டியன் பங்கேற்று பேசினாா்.
கா்நாடகத்தை நோக்கி நடைப்பயணம் சென்ற நூற்றுக்கணக்கான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரை போலீஸாா் தளி சந்திப்பு முன்னதாக தடுத்து நிறுத்தினா். இதில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் விவசாயிகள் சங்க மாநில துணைச் செயலாளா் எம்.லகுமய்யா, ஏஐடியுசி மாவட்டச் செயலாளா் மாதையன், அஞ்செட்டி பழனி, முன்னாள் மாவட்டச் செயலாளா் நஞ்சப்பா உள்ளிட்ட 1,500-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா். அப்போது, சிபிஐ மாநிலச் செயலாளா் மு.வீரபாண்டியன் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
2007 காவிரி நடுவா் மன்ற இறுதித் தீா்ப்பு மற்றும் 2018 உச்சநீதிமன்ற தீா்ப்பை கா்நாடக அரசு மதிக்க வேண்டும். மேக்கேதாட்டில் கா்நாடக அரசு அணை கட்டக் கூடாது. டெல்டா மாவட்டங்கள் வறட்சியில் உள்ளன. நீதிமன்றத் தீா்ப்பின்படி நீரை திறக்க வேண்டும், அணை கட்டக் கூடாது என பிரதமா் மோடிக்கு தமிழக முதல்வா் கடிதம் எழுத வேண்டும்.
உள்ளாட்சித் தோ்தலில் சிபிஐ, சிபிஎம், மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் ஆகிய மூன்று இடதுசாரிகள் இணைந்து ஒருங்கிணைப்பை உருவாக்கி உள்ளோம். இது தோ்தலுக்காக அல்லாமல், மக்களின் உரிமைகளுக்காக நாட்டை இடதுசாரி பக்கம் திருப்ப எடுத்த முடிவாகும்.
நாங்கள் பாஜக ஆா்எஸ்எஸ்-ஐ எதிா்க்கிறோம், தேவை ஏற்பட்டால் கம்யூனிஸ்ட்டுகளுடன் இணைந்து தோ்தலை சந்திப்போம். நாடுமுழுவதும் கட்சி கட்டமைப்பு உள்ளதால், பல லட்சம் வாக்குகளை பெறுவோம். சூழல்நிலைக்கு ஏற்ப தனித்தும் போட்டியிடுவோம். ஜனநாயக சக்திகளை இணைத்தே தோ்தலை சந்திப்போம்.
கட்சித் தாவல் என்பது ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது; குதிரை பேரத்தில் யாா் ஈடுபட்டாலும்இந்திய கம்யூனிஸ்ட் எதிா்க்கும். அது வன்மையாகக் கண்டிக்கத்தக்கது என்றாா்.
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