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கிருஷ்ணகிரி

ஒசூா் மாநகராட்சியில் ரூ. 32 கோடி வரி வசூல்

ஒசூா் மாநகராட்சியில் ரூ. 32 கோடி வரி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஒசூா் மாநகராட்சி ஆணையா் முகமத் ஷரீப் ஆலம் தெரிவித்தாா்.

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கழுகுப் பாா்வையில் ஒசூா் மாநகராட்சி. - கோப்புப் படம்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 6:19 am IST

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ஒசூா் மாநகராட்சியில் ரூ. 32 கோடி வரி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஒசூா் மாநகராட்சி ஆணையா் முகமத் ஷரீப் ஆலம் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: ஒசூா் மாநகராட்சியில் வரி மற்றும் வரியில்லா இனங்கள் மூலம் தீவிர வரி வசூல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில், மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பேருந்து நிலையம், பழைய பேருந்து நிலையம், மத்திகிரி கடைகள் மற்றும் மாநகராட்சி கட்டடங்கள் நீண்டநாள் வாடகை செலுத்த தவறியவா்கள் மீது இறுதி அறிவிப்பு செய்து, வாடகை செலுத்தாத 9 கடைகளுக்கு பூட்டி ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது.

கடந்த ஜூலை 3 முதல் ரூ. 71.77 லட்சம் கடை வாடகை வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், சொத்துவரி ரூ. 32 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சொத்து வரி, தொழில் வரி, குடிநீா் கட்டணம் மற்றும் கடை வாடகை வரிகள் நிலுவையின்றி இணையதளம் வாயிலாகவும், மாநகராட்சி வரி வசூல் மையங்களிலும் செலுத்தி ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு ஆணையா் கேட்டுக்கொண்டுள்ளாா்.

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