சூளகிரி அருகே இளைஞரை மூங்கில் கட்டையால் தாக்கிக் கொலை செய்த வழக்கில் பெண் உள்பட மூவருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனையும், தலா ரூ. ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து ஒசூா் கூடுதல் மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி அருகே தொட்டேபள்ளி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் முரளிக்கும் (35), அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த சீனிவாஸ் மனைவி லட்சுமிக்கும் (30) தவறான உறவு இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் மனமுடைந்த சீனிவாஸ் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
கணவா் இறந்த பிறகு லட்சுமி தனது குழந்தைகளுடன் பஸ்தலப்பள்ளியில் உள்ள பெற்றோா் வீட்டில் வசித்து வந்தாா். சீனிவாஸின் தற்கொலைக்கு முரளியே காரணம் எனக் கருதிய லட்சுமியின் மாமனாா் பசப்பா (66) முரளியை எச்சரித்துள்ளாா்.
இந்த நிலையில் முரளியை பசப்பா, லட்சுமி மற்றும் அவரது தம்பி நரசிம்மராஜ் (27) ஆகியோா் மூங்கில் கட்டையால் தாக்கிக் கொலை செய்தனா். இதுகுறித்து சூளகிரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து பசப்பா, நரசிம்மராஜ், லட்சுமி ஆகிய மூவரையும் கைது செய்தனா்.
ஒசூா் கூடுதல் மாவட்ட அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கின் விசாரணை முடிவடைந்ததையடுத்து வியாழக்கிழமை நீதிபதி சந்தோஷ் தீா்ப்பளித்தாா். அதில், குற்றம்சாட்டப்பட்ட பசப்பா, நரசிம்மராஜ் மற்றும் லட்சுமி ஆகிய மூவருக்கும் ஆயுள் சிறைத் தண்டனையும், தலா ரூ. ஆயிரம் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.
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