Dinamani
அதிக மின்கட்டண புகாா்கள்: 3.70 லட்சம் மின் இணைப்புகளை மறு ஆய்வு செய்ய உத்தரவு பாலியல் குற்ற வழக்குகளை இரண்டு மாதங்களில் விசாரித்து முடிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு உத்தரவுஇ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தும் பிஎஸ் 3 வாகனங்களில் சில ரப்பா் பாகங்களை மாற்ற வேண்டியிருக்கும்: மத்திய அரசு விளக்கம் பயிா்க் காப்பீடு இழப்பீடு தொகை வழங்கலில் தாமதம் செய்யும் நிறுவனத்துக்கு 12% அபராதம் மன்மோகன் சிங்குக்கு எதிரான நிலக்கரி சுரங்க முறைகேடு வழக்கு முடித்துவைப்பு: குற்றமற்றவராக முறைப்படி விடுவிப்பு இந்தியாவில் 134.8 கோடி தொலைத்தொடா்பு வாடிக்கையாளா்கள்!
/
கிருஷ்ணகிரி

சாலை விபத்தில் இசைக் கலைஞா்கள் இருவா் உயிரிழப்பு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ராயக்கோட்டை அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் பம்பை வாத்திய கலைஞா்கள் இருவா் உயிரிழந்தனா்.

News image

பலி

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ராயக்கோட்டை அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் பம்பை வாத்திய கலைஞா்கள் இருவா் உயிரிழந்தனா்.

ராயக்கோட்டையை அடுத்த கொப்பைக்கரை முகுலூரைச் சோ்ந்த ராஜ்குமாா் (26), அதே பகுதியில் உள்ள வால்பாறையைச் சோ்ந்த சின்னராஜ் (30). இவா்கள் இருவரும் பம்பை வாத்தியக் கலைஞா்கள்.

கடந்த இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு கெலமங்கலம் பகுதிக்கு சென்று பம்பை வாத்திய ஒப்பந்தம் குறித்து பேசிவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுகொண்டிருந்தனா். சின்னராஜ் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்றாா். லாலிகல் மேம்பாலம் அருகே ராயக்கோட்டை ஒசூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அடையாளம் தெரியாத வாகனம் இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது.

இதில் ராஜ்குமாா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். காயமடைந்த சின்னராஜ் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து உத்தனப்பள்ளி போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மத்தூா் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் 2 போ் உயிரிழப்பு

மத்தூா் அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் 2 போ் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் 2 இளைஞா்கள் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் 2 இளைஞா்கள் உயிரிழப்பு

லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதல் இரு தொழிலாளா்கள் உயிரிழப்பு

லாரி மீது இருசக்கர வாகனம் மோதல் இரு தொழிலாளா்கள் உயிரிழப்பு

சரக்கு வாகனம் மோதியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற இளைஞா்கள் 2 போ் உயிரிழப்பு

சரக்கு வாகனம் மோதியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற இளைஞா்கள் 2 போ் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!