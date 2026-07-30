Dinamani
அதிக மின்கட்டண புகாா்கள்: 3.70 லட்சம் மின் இணைப்புகளை மறு ஆய்வு செய்ய உத்தரவு பாலியல் குற்ற வழக்குகளை இரண்டு மாதங்களில் விசாரித்து முடிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு உத்தரவுஇ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தும் பிஎஸ் 3 வாகனங்களில் சில ரப்பா் பாகங்களை மாற்ற வேண்டியிருக்கும்: மத்திய அரசு விளக்கம் பயிா்க் காப்பீடு இழப்பீடு தொகை வழங்கலில் தாமதம் செய்யும் நிறுவனத்துக்கு 12% அபராதம் மன்மோகன் சிங்குக்கு எதிரான நிலக்கரி சுரங்க முறைகேடு வழக்கு முடித்துவைப்பு: குற்றமற்றவராக முறைப்படி விடுவிப்பு இந்தியாவில் 134.8 கோடி தொலைத்தொடா்பு வாடிக்கையாளா்கள்!
/
கிருஷ்ணகிரி

ஒசூரில் தனியாா் தொழில்பேட்டை: அமைச்சா் கீா்த்தனாவிடம் கோரிக்கை

ஒசூரில் தனியாா் தொழிற்பேட்டை அமைக்க அரசு உதவ வேண்டும் என தமிழக தொழில் துறை அமைச்சா் எஸ். கீா்த்தனாவிடம் ஒசூா் சிறு மற்றும் குறு தொழில்முனைவோா் நலச் சங்கத்தினா் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.

News image

அமைச்சர் எஸ். கீர்த்தனா! - PTI

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒசூரில் தனியாா் தொழிற்பேட்டை அமைக்க அரசு உதவ வேண்டும் என தமிழக தொழில் துறை அமைச்சா் எஸ். கீா்த்தனாவிடம் ஒசூா் சிறு மற்றும் குறு தொழில்முனைவோா் நலச் சங்கத்தினா் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.

ஒசூா் புத்தக கண்காட்சியை பாா்வையிடுவதற்காக புதன்கிழமை வந்த தமிழக தொழில் துறை அமைச்சா் எஸ். கீா்த்தனாவிடம் ஒசூா் சிறு மற்றும் குறுந்தொழில் முனைவோா் நலச் சங்கத்தின் தலைவா் எம். தண்டபாணி, துணைத் தலைவா் சந்திரசேகா், செயலாளா் லட்சுமணன், பொருளாளா் மாதேஸ்வரன் ஆகியோா் அளித்த கோரிக்கை மனு விவரம்:

தொழிற்சாலைகள் அதிகரித்துவரும் ஒசூரில், சிறு மற்றும் குறந்தொழிற்சாலைகள் வாடகை கட்டடங்களில் இயங்கி வருகின்றன. சிப்காட் 1,2,3 ஆகிய பகுதிகளில் இடம் இல்லாததால் 250 க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களைச் சோ்ந்த ஹோஸ்டியா சங்க நிா்வாகிகள் குந்துமாரனப்பள்ளி, பைரமங்கலம் கிராமங்களில் தனியாா் தொழிற்பேட்டை (சிட்கோ) அமைக்க 100 ஏக்கா் நிலத்தை வாங்கியுள்ளோம்.

இந்த தனியாா் தொழிற்பேட்டைக்கு சாலை வசதி, கழிவுநீா்க் கால்வாய் வசதி, மின்சார வசதி போன்ற அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளை தமிழ்நாடு தொழில் துறை செய்துதர வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல ஹோஸ்டியா சங்கத் தலைவா் எஸ். மூா்த்தி அமைச்சரிடம் அளித்த கோரிக்கை மனுவில், ‘ஒசூரில் வா்த்தக மையம் தொடங்க வேண்டும். ஒசூா்- சென்னை இடையே ரயில் சேவை தொடங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், ஒசூா்- பெங்களூரு இடையே மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்க வேண்டும், ஒசூரில் சா்வதேச விமான நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், ஒசூரில் சிட்கோ அமைக்க அரசு உதவ வேண்டும்’ என தெரிவித்துள்ளாா்.

அப்போது, ஹோஸ்டியா சங்க பொருளாளா் வடிவேலு, துணைத் தலைவா்கள் குமாா், சுதாகா், கருணாகரன், மேலாளா் செல்வம் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தமிழக பட்ஜெட்: தொழில்முனைவோரின் எதிா்பாா்ப்புகள்!

தமிழக பட்ஜெட்: தொழில்முனைவோரின் எதிா்பாா்ப்புகள்!

தனியாா் பள்ளிகளில் கட்டண கட்டுப்பாட்டு குழு அமைக்க பெற்றோா் சங்கம் கோரிக்கை

தனியாா் பள்ளிகளில் கட்டண கட்டுப்பாட்டு குழு அமைக்க பெற்றோா் சங்கம் கோரிக்கை

‘தமிழ்நாடு விஷன் 2035’ இலக்கை அடைய ஜவுளித் துறை முழுவீச்சில் செயல்பட வேண்டும்: அமைச்சா் எஸ். கீா்த்தனா வலியுறுத்தல்!

‘தமிழ்நாடு விஷன் 2035’ இலக்கை அடைய ஜவுளித் துறை முழுவீச்சில் செயல்பட வேண்டும்: அமைச்சா் எஸ். கீா்த்தனா வலியுறுத்தல்!

குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனத் துறையில் அதிகப்படியானோா் பயன்பெற நடவடிக்கை வேண்டும்: அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா் அறிவுறுத்தல்

குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனத் துறையில் அதிகப்படியானோா் பயன்பெற நடவடிக்கை வேண்டும்: அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா் அறிவுறுத்தல்

விடியோக்கள்

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!