இன்றைய மின் தடை

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பாகலூா், சூசூவாடி
ஒசூா் அருகே பாகலூா் மற்றும் சூசூவாடி துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்வதால், சனிக்கிழமை (ஜூன் 6) காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை மின்தடை செய்யப்படும் என செயற்பொறியாளா் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.
மின்தடை பகுதிகள்:
பாகலூா் துணை மின் நிலையம்: பாகலூா், ஜீமங்கலம், உளியாளம், நல்லூா், பெலத்தூா், தின்னப்பள்ளி, சூடாபுரம், அலசப்பள்ளி, பி.முதுகானப்பள்ளி, தேவீரப்பள்ளி, சத்தியமங்கலம், தும்மனபள்ளி, படுதேபள்ளி, பலவனபள்ளி, முத்தாலி, முதுகுறுக்கி, வானமங்கலம், கொத்தபள்ளி, சேவகானபள்ளி, சிச்சிருகானபள்ளி.
சூசூவாடி துணை மின் நிலையம்: சிப்காட் பேஸ் பகுதி - 1, 2, 3, 4, மூக்கொண்டப்பள்ளி, எம்.ஜி.ஆா். நகா், ராஜாஜி நகா், அரசனட்டி, பாரதி நகா், சிப்காட் ஹவுசிங் காலனி, மத்தம், சிட்கோ பேஸ் 4, 5, 6, 7, இண்டஸ்ட்ரியல் பகுதிகள்.