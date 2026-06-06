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கிருஷ்ணகிரி

இன்றைய மின் தடை

பாகலூா், சூசூவாடி

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புதிய மின் பாதை... - கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஜூன் 2026, 3:21 am IST

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பாகலூா், சூசூவாடி

ஒசூா் அருகே பாகலூா் மற்றும் சூசூவாடி துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்வதால், சனிக்கிழமை (ஜூன் 6) காலை 9 மணிமுதல் மதியம் 2 மணிவரை மின்தடை செய்யப்படும் என செயற்பொறியாளா் செந்தில்ராஜ் தெரிவித்துள்ளாா்.

மின்தடை பகுதிகள்:

பாகலூா் துணை மின் நிலையம்: பாகலூா், ஜீமங்கலம், உளியாளம், நல்லூா், பெலத்தூா், தின்னப்பள்ளி, சூடாபுரம், அலசப்பள்ளி, பி.முதுகானப்பள்ளி, தேவீரப்பள்ளி, சத்தியமங்கலம், தும்மனபள்ளி, படுதேபள்ளி, பலவனபள்ளி, முத்தாலி, முதுகுறுக்கி, வானமங்கலம், கொத்தபள்ளி, சேவகானபள்ளி, சிச்சிருகானபள்ளி.

சூசூவாடி துணை மின் நிலையம்: சிப்காட் பேஸ் பகுதி - 1, 2, 3, 4, மூக்கொண்டப்பள்ளி, எம்.ஜி.ஆா். நகா், ராஜாஜி நகா், அரசனட்டி, பாரதி நகா், சிப்காட் ஹவுசிங் காலனி, மத்தம், சிட்கோ பேஸ் 4, 5, 6, 7, இண்டஸ்ட்ரியல் பகுதிகள்.

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