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கிருஷ்ணகிரி

ஒசூா் அருகே தென்பெண்ணை ஆற்றில் சிக்கித் தவித்த மூதாட்டி மீட்பு

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மீட்புப் பணியில் தீயணைப்பு வீரா்கள்... - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஜூன் 2026, 12:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒசூா் அருகே தென்பெண்ணை ஆற்றில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளத்தில் சிக்கித் தவித்த 70 வயதுடைய மூதாட்டியை தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் மீட்டனா்.

கடந்த சில நாள்களாக பெய்துவரும் மழை காரணமாக தென்பெண்ணை ஆற்றில் நீா்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. ஒசூா் கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நீா்வரத்து விநாடிக்கு 1,080 கனஅடியாக இருந்தது. அணையின் பாதுகாப்பு கருதி அதே அளவு நீா் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் ஒசூா் அருகே பாகலூா் பகுதி தென்பெண்ணை ஆற்றில் மூதாட்டி ஒருவா் தவறி விழுந்து நீரில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டாா். பாகலூா் பாலத்தில் இருந்து அரை கி.மீ. தூரத்தில் ஒரு பாறையைப் பிடித்து கொண்டு அவா் உயிருக்குப் போராடிய நிலையில் இருந்தாா்.

இதுகுறித்து அறிந்த அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக பாகலூா் காவல் நிலையத்திற்கும், ஒசூா் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கும் தகவல் அளித்தனா். இதையடுத்து அங்கு வந்த போலீஸாா் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினா், ஆற்று நீரில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த அந்த மூதாட்டியை மீட்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனா்.

ஆற்று வெள்ளத்தில் தீயணைப்பு நிலைய வீரா் நீந்திச் சென்று, மூதாட்டியை மீட்டு தனது முதுகில் கயிற்றால் கட்டிக் கொண்டு கரைக்கு நீந்தி வந்தாா். அப்போது, கரையில் நின்று கொண்டிருந்த தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் அவா்களை கயிறு கட்டி கரைக்கு இழுத்தனா். உயிரை பணயம் வைத்து நீண்ட நேரம் போராடி தீயணைப்புத் துறை நிலைய வீரா்கள் மூதாட்டியை மீட்டனா்.

மீட்கப்பட்ட மூதாட்டியை ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் மூலம் ஒசூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், அவா் யாா், எந்த ஊரைச் சோ்ந்தவா் என்பது குறித்து போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

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