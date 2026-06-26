பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைப்பதற்கு முன்பே, அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சரும், தமிழக தொழில்துறை அமைச்சருமான எஸ்.கீா்த்தனா அறிவுறுத்தினாா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில், பல்வேறு துறை அரசு அலுவலா்களுடான ஆலோசனைக் கூட்டம் ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கிருஷ்ணகிரி மக்களவை உறுப்பினா் கோபிநாத், எம்எல்ஏ-க்கள் பா.முகுந்தன் (கிருஷ்ணகிரி), டி.ராமச்சந்திரன் (தளி), பா.பாலகிருஷ்ண ரெட்டி (ஒசூா்), பி.எஸ்.ஸ்ரீனிவாசன் (வேப்பனப்பள்ளி), ந.இளையராஜா (ஊத்தங்கரை) உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில், தமிழக தொழில்துறை அமைச்சரும், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சருமான கீா்த்தனா பேசியது:
குடிநீா், சாலை, தெருவிளக்கு போன்ற அடிப்படை தேவைகளை பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைப்பதற்கு முன்பே, சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் அறிந்து அவற்றை உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும். இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில் வாரம் ஒருமுறை கூட்டம் நடத்தி தீா்வுகாண வேண்டும் என்றாா்.
இந்தக் கூட்டத்தில், மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் கோ.சி.அனிதா, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் (பொ) ராஜா, ஒசூா் மாநகராட்சி ஆணையா் முகமது ஷபீா் ஆலம், ஒசூா் சாா் ஆட்சியா் ஆக்ரிதி சேத்தி, வன அலுவலா் ஜெயராஜ், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் கவிதா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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