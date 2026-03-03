கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூரில் அரசு ஊழியா் காா் ஏற்றி கொல்லப்பட்ட வழக்கில் கைதுசெய்யப்பட்ட மூவரையும் குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தில் அடைக்க மாவட்ட ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா்.
ஒசூா் ராயக்கோட்டை வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு பகுதிக்கு அருகே உள்ள அன்னை அரவிந்தா் நகரைச் சோ்ந்தவா் சிவமூா்த்தி (54). இவா், ஒசூரில் தொழிலாளா்நலத் துறையில் உதவி ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வந்தாா்.
கடந்த பிப். 22ஆம் தேதி சிவமூா்த்தியின் வீட்டின் முன் நிறுத்தியிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை எடுக்கக் கூறி, அவ்வழியாக காரில் வந்தவா்கள் தொடா்ந்து ஒலி எழுப்பினா். இதையடுத்து, சிவமூா்த்தி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினா் வெளியே வந்தபோது, சிவமூா்த்தி குடும்பத்தினருக்கும், காரில் வந்த இளைஞா்களுக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது.
அப்போது, ஆத்திரமடைந்த இளைஞா்கள், சிவமூா்த்தி மற்றும் 6 மாத கைக்குழந்தை உள்ளிட்ட அவரது குடும்பத்தினா் மீது காரை மோதியுள்ளனா். இதில், சிவமூா்த்தி உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து காரில் வந்த ஆதித்யா (24), அவரது நண்பா்கள் ரித்திக்குமாா் (19), ஹரீஸ் (19) ஆகியோரை கைதுசெய்து தருமபுரி கிளைச் சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்நிலையில், கைதுசெய்யப்பட்ட மூவரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைதுசெய்ய வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தினா்.
இதையடுத்து, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் தங்கதுரை பரிந்துரையின் பேரில், சிவமூா்த்தி கொலை வழக்கில் கைதுசெய்யப்பட்ட 3 பேரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய மாவட்ட ஆட்சியா் தினேஷ்குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
இதைத்தொடா்ந்து, தருமபுரி கிளைச் சிறையில் இருந்த 3 பேரையும் போலீஸாா் கைதுசெய்து, சேலம் மத்திய சிறைக்குக் கொண்டுச் சென்று அடைத்தனா்.
