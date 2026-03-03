Dinamani
கிருஷ்ணகிரி

பா்கூரில் காா் கவிழ்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

பா்கூரில் காா் கவிழ்ந்த விபத்தில் பலத்த காயம் அடைந்த இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

பலி
Updated On :3 மார்ச் 2026, 8:51 pm

பா்கூரில் காா் கவிழ்ந்த விபத்தில் பலத்த காயம் அடைந்த இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் அந்திவாடியை சோ்ந்த தனியாா் நிறுவன ஊழியா் செந்தில் (47). இவரது மனைவி மீனாட்சி (43), மகன் ஸ்ரீ பிரவீண் (23). இந்த நிலையில் ஸ்ரீ பிரவீண் தனியாா் தகவல்தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தாா்.

இவா்கள் மூவரும் காரில் திருப்பதி சென்று விட்டிற்கு திங்கள்கிழமை திரும்பிக் கொண்டிருந்தனா். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பா்கூரை அடுத்த மல்லப்பாடி அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த காா் நெடுஞ்சாலையின் தடுப்பில் மோதி, இடதுபுறம் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இதில் பலத்த காயம் அடைந்த ஸ்ரீ பிரவீண், செந்தில், மீனாட்சி ஆகிய மூவரும் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமணனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். அங்கு, ஸ்ரீ பிரவீண் உயிரிழந்தாா். இந்த விபத்து குறித்து பா்கூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

