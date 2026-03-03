கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அஞ்செட்டி அருகே மாணவிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக தொடக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை போலீஸாா் போக்ஸோவில் கைது செய்தனா்.
தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் அருகே ராயப்பன்பட்டி ஆணைமலையான்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் சுதாகரன் (51). இவா், ஒசூா் அன்னை நகரில் தங்கி உள்ளாா். மேலும், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அஞ்செட்டி வட்டத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறாா்.
இந்த நிலையில் கடந்த 27 ஆம் தேதி பிற்பகல் இப்பள்ளியின் 5 ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு சுதாகா் பாலியல் தொந்தரவு அளித்தாராம். இதுகுறித்து மாணவி பெற்றோரிடம் கூறினாா்.
இதையடுத்து, மாணவியின் தாய் தேன்கனிக்கோட்டை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் காவல் ஆய்வாளா் வாசுகி போக்ஸோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து சுதாகரனைக் கைது செய்தாா்.
டிரெண்டிங்
சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்தவா் கைது
பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்சோ சட்டத்தில் தொழிலாளி கைது
ஜேடா்பாளையம் அருகே மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: தலைமை ஆசிரியா் மீது வழக்கு!
பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு: இளைஞா் கைது
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...