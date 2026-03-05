Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
கிருஷ்ணகிரி

சேதமடைந்த சோளக்காப்பட்டி தடுப்பணையை சீரமைக்க வலியுறுத்தல்

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:52 pm

Syndication

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரையை அடுத்த வெங்கடத்தாம்பட்டி ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட சோளக்காப்பட்டியில் உள்ள கோத்தியாடம் பள்ளம் ஏரி தடுப்பணை கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்பு பெஞ்சல் புயலால் சேதமடைந்தது.

இதனால் அப்பகுதி விவசாய நிலங்கள் நீரில் மூழ்கி பெரும் சேதம் ஏற்பட்டது. இந்த தடுப்பணை சோளக்காப்பட்டி, புதூா், படப்பள்ளி, பட்டக்கானூா், வெங்கடத்தாம்பட்டி ஆகிய பகுதியில் உள்ள விவசாய கிணறுகளின் நிலத்தடி நீா் ஆதாரமாக இருந்து வந்தது.

தடுப்பணை உடைந்ததால் நீா் முழுவதும் வெளியேறியது. தற்போது தடுப்பணை பகுதியில் நீா் இன்றி வறண்டு கிடக்கிறது. இதனால் சுற்றுவட்டார விவசாய கிணறுகளில் நீா் வறண்டு தண்ணீா் பஞ்சம் ஏற்படும் நிலை உள்ளது. உடைந்த தடுப்பணையை உடனடியாக சரி செய்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

தற்போது சரிசெய்யாவிட்டால், அடுத்த மழைக்காலத்தில் பெரும் ஆபத்து ஏற்படும். ஆகையால் மாவட்ட நிா்வாகம் போா்க்கால அடிப்படையில் உடனடியாக ஆய்வு செய்து தடுப்பணையை சரி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

படவிளக்கம்.5யுடிபி.1.2.

ஊத்தங்கரையை அடுத்த வெங்கடத்தாம்பட்டி ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட சோளக்காப்பட்டியில் பெஞ்சல் புயலால் சேதமடைந்த கோத்தியாடம் பள்ளம் ஏரி தடுப்பணை.

Story image

டிரெண்டிங்

கோயில்மலையாற்றின் குறுக்கே ரூ.176.02 கோடியில் அணைக்கு அடிக்கல்

கோயில்மலையாற்றின் குறுக்கே ரூ.176.02 கோடியில் அணைக்கு அடிக்கல்

புதிய நியாயவிலைக் கடை: எம்எல்ஏ திறந்துவைத்தாா்

புதிய நியாயவிலைக் கடை: எம்எல்ஏ திறந்துவைத்தாா்

படப்பள்ளி தேவாதிஅம்மன் கோயில் திருவிழா

படப்பள்ளி தேவாதிஅம்மன் கோயில் திருவிழா

எம்ஜிஆா் பிறந்த நாள் விழா: நல உதவிகள் அளிப்பு

எம்ஜிஆா் பிறந்த நாள் விழா: நல உதவிகள் அளிப்பு

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு