ஒசூா் அருகே காவலாளிகளைக் கட்டிப்போட்டு துப்பாக்கி, காப்பா் வயா்கள் கொள்ளையடித்த கும்பல்

ஒசூா் அருகே தனியாா் நிறுவன ஊழியா்களை கட்டிப்போட்டு துப்பாக்கி, காப்பா் வயா்களை கொள்ளையடித்துச் சென்ற 5 போ் கொண்ட கும்பலை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூரை அடுத்த உத்தனப்பள்ளி லாலிக்கல் பகுதியில் டாடா குழுமத்திற்கு சொந்தமான எலக்ட்ரானிக் தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களை சோ்ந்த தொழிலாளா்கள் இங்கு பணிபுரிந்து வருகின்றனா்.
இந்த தொழிற்சாலையில் புதிதாக ஏ.சி. பொருத்துவது, ஏ.சி. சா்வீஸ் செய்வது மற்றும் ஏ.சி. சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்னைகளையும் கையாளுவதற்காக தொழிற்சாலையின் உள்ளேயே தனியாக கட்டடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில் ஏ.சி. சம்பந்தமான பொருள்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கு இரண்டு போ் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலாளிகள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா். இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமமை அதிகாலை 1 மணி அளவில் 5 போ் கொண்ட கும்பல் டாடா தொழிற்சாலைக்குள் புகுந்தனா்.
அவா்கள், அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பிகாா் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த குல்பீா் அகமது (48), கெலமங்கலம் அருகே உள்ள உள்ளுக்குறுக்கை கிராமத்தைச் சோ்ந்த சரவணன் (36) ஆகிய 2 பேரையும் தாக்கி அவா்களை கயிற்றால் கட்டினா். மேலும், அங்கிருந்த காப்பா் மற்றும் விலை உயா்ந்த பொருள்களை கொள்ளையடித்தனா். அத்துடன் காவலாளி வைத்திருந்த ஒற்றை குழல் துப்பாக்கி ஒன்றையும் கொள்ளையடித்து சென்றனா். கொள்ளை போன பொருள்களின் மதிப்பு ரூ. 5 லட்சம்.
இந்த நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை காலை அந்த வழியாக சென்றவா்கள் 2 காவலாளிகளும் கயிற்றால் கட்டி போடப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிா்ச்சி அடைந்தனா். அவா்கள் கழற்றி அவிழ்த்துவிட்டு நடந்த சம்பவம் குறித்து காவலாளிகளிடம் கேட்டனா். மேலும், இதுகுறித்து உத்தனப்பள்ளி காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனா்.
போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தினா். மேலும் நிறுவன வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமராக்களையும் ஆய்வு செய்தனா். கொள்ளையடித்த 5 போ் கொண்ட கும்பலை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.
உத்தனப்பள்ளி அருகே தனியாா் தொழிற்சாலையில் காவலாளிகளைக் கட்டிபோட்டு துப்பாக்கி, காப்பா் மற்றும் பொருள்களை கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
