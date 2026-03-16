கிருஷ்ணகிரி அருகே வாடகை வீட்டில் கஞ்சாவை பதுக்கிவைத்து விற்ற தெலங்கானாவைச் சோ்ந்தவா் கைது

கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அருகே வாடகைக்கு வீடு எடுத்து கஞ்சாவை பதுக்கிவைத்து விற்றுவந்த தெலங்கானாவைச் சோ்ந்தவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா். அவரிடமிருந்து 200 கிலோ கஞ்சாவும், கைத்துப்பாக்கியும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் பெ.தங்கதுரைக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் பேரில், கந்திகுப்பம் போலீஸாருக்கு கிருஷ்ணகிரியை அடுத்த நாயக்கனூா் கிராமத்தில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, கந்திகுப்பம் போலீஸாா், ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு குறிப்பிட்ட வீட்டில் சோதனை நடத்தினா். அப்போது, அந்த வீட்டில் கஞ்சா பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது. மேலும், வீட்டில் இருந்த நபரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், அவா் தெலங்கானா மாநிலம், போடுகுண்டா பகுதியைச் சோ்ந்த லட்சுமிநாராயணா (55) என்பதும், வாடகைக்கு வீடு எடுத்து கஞ்சா விற்றுவந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, வீட்டில் பதுக்கிவைத்திருந்த 200 கிலோ கஞ்சா மற்றும் கைத்துப்பாக்கியை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, லட்சுமிநாராயணாவை கைது செய்தனா்.
டிரெண்டிங்
சேலத்தில் 15.5 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்
வீட்டில் கஞ்சா பதுக்கிவைத்து விற்பனை: 2 போ் கைது
கல்லூரி மாணவி தற்கொலை
வீட்டில் கஞ்சா பதுக்கிய பெண் கைது
வீடியோக்கள்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...