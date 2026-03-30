சிபிஐ வேட்பாளா் தளி தொகுதி
டி. ராமச்சந்திரன்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:17 pm
பெயா்: டி. ராமச்சந்திரன்
வயது: 58
தந்தை: திம்மண்ணா
தாய்: சஞ்சீவம்மா
மனைவி: கல்பனா
கல்வித் தகுதி: பி.எஸ்சி., எல்.எல்.பி.
கட்சியில் பதவி: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டச் செயலாளா், மாநில நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா், மத்திய கமிட்டி உறுப்பினா், 2006, 2011, 2021ஆகிய ஆண்டுகளில் தளி தொகுதி எம்எல்ஏ
முகவரி: வரகானப்பள்ளி, நாகமங்கலம், தென்கனிக்கோட்டை வட்டம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்.
தொடர்புடையது
