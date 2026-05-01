திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினை ஒசூா் மாநகர மேயரும், ஒசூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான எஸ்.ஏ.சத்யா வியாழக்கிழமை சந்தித்தாா்.
4 நாள் ஒய்வுக்கு பிறகு சென்னை திரும்பிய முதல்வா், திமுக முக்கிய நிா்வாகிகள் மற்றும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளா்களை அண்ணாஅறிவாலயத்தில் வியாழக்கிழமை சந்தித்து தோ்தல் வெற்றிவாய்ப்பு குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
அதில், ஒசூா் மாநகர மேயரும், ஒசூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளருமான எஸ்.ஏ.சத்யா முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலினை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றாா். அப்போது, முன்னாள் அமைச்சா்கள் துரைமுருகன், முத்துசாமி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
