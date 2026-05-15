Dinamani
கருப்பு திரைப்படம் இன்று(மே 15) ரிலீஸ் - படக்குழு அறிவிப்புநீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி நாளை ஆா்ப்பாட்டம்: இடதுசாரிகள் ஆதரவுசிபிஐ இயக்குநருக்கு பதவி நீட்டிப்பு: இன்று காங்கிரஸ் ஆா்ப்பாட்டம்ஏப்ரலில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 8.3%: 42 மாதங்களில் இல்லாத அதிகபட்சம்சென்னை-கா்நாடக விரைவு ரயில்கள் ஜூன் 7-இல் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படும்கோவை, நீலகிரி, ராமநாதபுரம் உள்பட 7 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைஅரசு ஊழியா்களின் செயல்திறன் மேம்பாடு குறித்த தேசிய மாநாடு - இன்று நடத்துகிறது மத்திய அரசு
/
கிருஷ்ணகிரி

ஒசூரில் ரயில் திட்டப் பணிகள் மெத்தனம்

News image
Updated On :28 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

ஒசூா் ரயில் திட்டப் பணிகளில் மத்திய ரயில்வே துறை மெத்தனப் போக்கை கடைப்பிடித்து வருவதாக கிருஷ்ணகிரி மக்களவை உறுப்பினா் கே.கோபிநாத் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியது:

ஒசூரிலிருந்து பெங்களூருக்கு அதிகாலையில் சென்று பணிபுரியும் ஆயிரக்கணக்கான அரசு மற்றும் தனியாா் ஊழியா்கள், தொழிலாளா்களுக்கு வசதியாக இருந்த காலை 8.20 மணி ரயிலை தற்போது 9.25-க்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால் தொழிலாளா்கள் குறித்த நேரத்துக்கு பணிக்கு செல்ல முடியாமல் தவிக்கின்றனா். எனவே, இந்த ரயிலை மீண்டும் பழைய நேரத்திலோ அல்லது சற்று முன்னதாகவோ இயக்க வேண்டும்.

கெலமங்கலம் அருகே உள்ள நாகதோனை பகுதியில் பணிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்து தயாா்நிலையில் உள்ள ரயில் நிலையத்தை உடனடியாக திறந்து மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும்.

ஒசூா் ரயில் நிலையத்தில் நடைமேடை 1 மற்றும் 2-ஐ இணைக்கும் தானியங்கி படிக்கட்டு (எஸ்கலேட்டா்) பணிகள் ஓராண்டுக்கும் மேலாக தொய்வடைந்துள்ளன. அதேபோல, ஒசூா் - ஓமலூா் இடையிலான கூடுதல் ரயில் பாதை பணிகளும் மெதுவாக நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், ஒசூா் - பெங்களூரு இடையே மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை இருமாநில அரசுகள் தொடங்க வேண்டும் என்றாா்.

அப்போது, காங்கிரஸ் கட்சி மாநகரத் தலைவா் சாதிக்கான், ரயில்வே வாரிய உறுப்பினா் சின்னகுட்டப்பா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

வீடுகள் கட்டும் பணிகளை விரைவாக முடிக்க ஆட்சியா் உத்தரவு

வீடுகள் கட்டும் பணிகளை விரைவாக முடிக்க ஆட்சியா் உத்தரவு

ஒசூரில் அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம்

ஒசூரில் அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம்

ஒசூரில் 18 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: இருவா் கைது

ஒசூரில் 18 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: இருவா் கைது

ஒசூா் தொகுதியில் திமுக ஆட்சியில் ரூ.3,500 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்

ஒசூா் தொகுதியில் திமுக ஆட்சியில் ரூ.3,500 கோடியில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு