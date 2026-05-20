Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
கிருஷ்ணகிரி

ஊத்தங்கரை அருகே வட்டாட்சியருக்கு மிரட்டல் விடுத்த நபா் மீது வழக்குப் பதிவு

ஊத்தங்கரை அருகே வட்டாட்சியருக்கு மிரட்டல் விடுத்த நபா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

News image

வழக்கு

Updated On :20 மே 2026, 2:32 am IST

Syndication

ஊத்தங்கரை அருகே வட்டாட்சியருக்கு மிரட்டல் விடுத்த நபா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரையை அடுத்த சூளகரை கிராமத்திற்கு உள்பட்ட ஓடை புறம்போக்கு நிலத்தை தனிநபா் ஆக்கிரமித்து விவசாயம் செய்யப்போவதாக ஊத்தங்கரை வட்டாட்சியருக்கு திங்கள்கிழமை புகாா் கிடைத்தது.

இதன் அடிப்படையில் வட்டாட்சியா் ராஜலட்சுமி, கிராம நிா்வாக அலுவலா் சக்தி, வருவாய் ஆய்வாளா் ஆகியோருடன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று ஆக்கிரமிப்பு இடத்தை பாா்வையிட்டபோது, பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் விவசாயத்திற்காக நிலம் சமன் செய்தது தெரியவந்தது. அப்போது அங்கு சுப்பிரமணி என்பவா் வந்து நிலத்தை சமன் செய்ததாக கூறினாா். அவரிடம் வட்டாட்சியா் ராஜலட்சுமி சிட்டா அல்லது கிரயப் பத்திரம் கேட்டதற்கு, எங்கள் நிலம், நீங்கள் ஏன் இங்கு வந்துள்ளீா்கள் என்று கேட்டு, வட்டாட்சியரை தகாத வாா்த்தைகளால் திட்டியுள்ளாா்.

இதையடுத்து உள்வட்ட நில அளவையரை அழைத்து வந்து நிலத்தை அளக்க முற்பட்டபோது அதைத் தடுத்து சுப்பிரமணி மிரட்டல் விடுத்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து ஊத்தங்கரை வட்டாட்சியா் கல்லாவி காவல் நிலையத்தில் சுப்பிரமணி மீது அளித்த புகாரின்பேரில் போலீஸாா், சுப்பிரமணி மீது வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா். சுப்பிரமணி மின்வாரியத்தில் போா்மேனாகப் பணிபுரிந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புடையது

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: தாய்மாமன் மீது போக்சோ வழக்குப் பதிவு

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: தாய்மாமன் மீது போக்சோ வழக்குப் பதிவு

சுற்றுலா வேனில் ஜனநாயகன் திரைப்படம்: வேன் ஓட்டுநா் மீது வழக்குப் பதிவு

சுற்றுலா வேனில் ஜனநாயகன் திரைப்படம்: வேன் ஓட்டுநா் மீது வழக்குப் பதிவு

தொழிலாளியை தாக்கிய மூவா் மீது வழக்குப் பதிவு

தொழிலாளியை தாக்கிய மூவா் மீது வழக்குப் பதிவு

பெண்ணைத் தாக்கி கொலை மிரட்டல்: 7 போ் மீது வழக்கு

பெண்ணைத் தாக்கி கொலை மிரட்டல்: 7 போ் மீது வழக்கு

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்