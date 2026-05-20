Dinamani
கிருஷ்ணகிரி

ஒசூரில் சாலையில் சுற்றித்திரியும் மாடுகளால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

ஒசூரில் சாலையில் சுற்றித்திரியும் மாடுகளால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனா்.

ஒசூா் வட்டாட்சியா் அலுவலகச் சாலையில் சுற்றித்திரியும் பசுமாடுகள்

Updated On :20 மே 2026, 2:15 am IST

ஒசூா் மாநகரில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் விதமாக எருமைகள், பசுக்கள், தெருநாய்கள் பிரதான சாலைகளில் சுற்றித்திரிவதால் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருன்றனா்.

வாகனங்களுக்கு குறுக்கே மாடுகள் வந்துவிடுவதால் வாகன ஓட்டிகள் நிலைதடுமாறி சாலையில் விழுந்து விபத்துகள் அதிகரித்து வருகின்றன. மேலும் உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுகின்றன.

ஒசூரில் வட்டாட்சியா் அலுவலகம், உழவா்சந்தை முன் ஏராளமான கால்நடைகள் சாலையில் சுற்றித்திரிவதுடன், சாலையின் நடுவில் படுத்துக்கொண்டு ஓய்வெடுப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனா்.

இதுகுறித்து மாநகராட்சி நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து கால்நடை உரிமையாளா்களுக்கு அபராதம் விதித்து, கால்நடைகளால் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாமல் தடுக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

