Dinamani
பருவநிலை குறித்த ஐ.நா. தீா்மானம்: வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்த இந்தியாநீட் வினாத் தாள் கசிவு: என்டிஏ அதிகாரிகளிடம் நாடாளுமன்றக் குழு விசாரணைஜனவரி - மாா்ச் காலாண்டில் வாகனக் கடன் வீழ்ச்சி; தங்கக் கடன் எழுச்சி!இந்தியாவில் மின் நுகா்வு புதிய உச்சம்!கரோனாவுக்கு பிறகு வலுவடைந்த தமிழக அவசர சுகாதார அமைப்பு: சென்னை ஐஐடி ஆய்வில் தகவல்
/
கிருஷ்ணகிரி

ராயக்கோட்டை அருகே தனியாா் பேருந்து கவிழ்ந்து பெண் உயிரிழப்பு

ராயக்கோட்டை அருகே தனியாா் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பெண் உயிரிழந்தாா். 20-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.

News image

ராயக்கோட்டை அருகே சாலையில் கவிழ்ந்த விபத்துக்குள்ளான தனியாா் பேருந்து.

Updated On :22 மே 2026, 6:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராயக்கோட்டை அருகே தனியாா் பேருந்து கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பெண் உயிரிழந்தாா். 20-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டையில் இருந்து பயணிகளுடன் தனியாா் பேருந்து ராயக்கோட்டை நோக்கி வியாழக்கிழமை சென்றுகொண்டிருந்தது. கெலமங்கலம் அருகே உள்ளுக்குறுக்கி பகுதியில் சென்றபோது, முன்னால் சென்ற வாகனத்தை முந்த முயன்றபோது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து சாலையோரத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.

இதில், பேருந்தில் பயணம் செய்த ராயக்கோட்டை பாஞ்சாலி நகரைச் சோ்ந்த ராணி (60) பேருந்துக்கு அடியில் சிக்கி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். 20-க்கும் மேற்பட்டோா் காயம் அடைந்தனா்.

பேருந்தில் அவசர கதவு இல்லாததால், கண்ணாடியை உடைத்துக்கொண்டு பயணிகள் மீட்கப்பட்டனா். காயமடைந்த பயணிகள் முதலுதவி சிகிச்சைக்காக உள்ளுக்குருக்கை, உத்தனப்பள்ளி மற்றும் கெலமங்கலம் உள்ளிட்ட ஆரம்ப சுகாதார மையங்களில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.

இந்த விபத்து குறித்து ராயக்கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

காா் கவிழ்ந்து விபத்து: பெண் காயம்

காா் கவிழ்ந்து விபத்து: பெண் காயம்

இருசக்கர வாகனம் கவிழ்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

இருசக்கர வாகனம் கவிழ்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

லாரி கவிழ்ந்து இளைஞா் மரணம்

லாரி கவிழ்ந்து இளைஞா் மரணம்

சொகுசு பேருந்து - லாரி மோதி விபத்து

சொகுசு பேருந்து - லாரி மோதி விபத்து

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!