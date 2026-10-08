கிருஷ்ணகிரி அருகே காய்ச்சலால் சிறுமி உயிரிழப்பு
கிருஷ்ணகிரி அருகே காய்ச்சலால் 3 வயது சிறுமி உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து சுகாதாரத் துறையினா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
பலி
கிருஷ்ணகிரி அருகே காய்ச்சலால் 3 வயது சிறுமி உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து சுகாதாரத் துறையினா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், குருபரப்பள்ளி அருகே கே.திப்பனப்பள்ளி பகுதியில் உள்ள அரசு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வரும் தொழிலாளி மூா்த்தி மகள் விண்ணரசி (3), கடந்த 6-ஆம் தேதி காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டாா்.
தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவா், தீவிர சிகிச்சைக்காக கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து குருபரப்பள்ளி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், சிறுமி வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாரா என சுகாதாரத் துறையினா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
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