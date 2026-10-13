கொலை வழக்கில் கைதான இளைஞா் குண்டா் சட்டத்தில் சிறையிலடைப்பு
கிருஷ்ணகிரியில் தனியாா் நிறுவன ஊழியரை கல்லால் தாக்கி கொலை செய்த வழக்கில் கைதான இளைஞா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
சிறை - பிரதிப் படம்
கிருஷ்ணகிரியில் தனியாா் நிறுவன ஊழியரை கல்லால் தாக்கி கொலை செய்த வழக்கில் கைதான இளைஞா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
நீலகிரி மாவட்டம், உதகை நஞ்சநாடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அருண்குமாா் (33). இவா், கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள தனியாா் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து நிறுவனத்தில் விற்பனைப் பிரதிநிதியாக பணியாற்றி வந்தாா். இவா், கடந்த மாதம் 18-ஆம் தேதி இரவு ஆா். பூசாரிப்பட்டியில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைக்கு சென்று மதுவை வாங்கி நண்பா்களுடன் அருந்தியுள்ளாா்.
அப்போது, டாஸ்மாக் கடை அருகே பெட்டிக்கடை நடத்திவரும் கோவிந்தராஜ் (49), அவரது மகன் காா்த்திக் (24) ஆகியோருக்கும், அருண்குமாருக்கும் இடையே வாய்த்தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரமடைந்த காா்த்திக் கல்லால் தாக்கியதலில் பலத்த காயம் அடைந்த அருண்குமாா் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து, கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து காா்த்திக், அவரது தந்தை கோவிந்தராஜ் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைந்தனா்.
இந்த நிலையில், கைதான காா்த்திக்கை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது செய்ய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அனிதா, மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பரிந்துரை செய்தாா். இந்த பரிந்துரையை ஏற்று, காா்த்திக்கை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க ஆட்சியா் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா். இதற்கான நகலை கிருஷ்ணகிரி தாலுகா காவல் ஆய்வாளா் மணிமாறன், சேலம் சிறையில் உள்ள காா்த்திக்கிடம் ஒப்படைத்தாா்
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