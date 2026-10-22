கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 27.39 லட்சம் போ் வெற்றிப் பயணம்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 27.39 லட்சம் போ் வெற்றிப் பயணம்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அக். 14-ஆம் தேதி வரை 27,39,766 போ் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின் கீழ் பேருந்துகளில் பயணித்துள்ளதாக மாவட்ட நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
பேருந்து - பிரதிப் படம்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அக். 14-ஆம் தேதி வரை 27,39,766 போ் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தின் கீழ் பேருந்துகளில் பயணித்துள்ளதாக மாவட்ட நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
மகாத்மா காந்தி பிறந்த நாளான அக்டோபா் 2-ஆம் தேதி தமிழகத்தில் வெற்றிப் பயணத் திட்டத்தை முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் தொடங்கிவைத்தாா். இத்திட்டத்தின் கீழ், தருமபுரி போக்குவரத்துக் கழகத்தின் தருமபுரி மண்டலம் சாா்பில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அக். 14-ஆம் தேதி வரை 60 புறநகா்ப் பேருந்துகளில் 6,923 பெண்கள், 31 திருநா்கள், 452 மாற்றுத்திறனாளிகள் பயணம் செய்துள்ளனா். 206 நகரப் பேருந்துகளில் 26,87,487 பெண்கள், 3,644 திருநா்கள், 5,297 மாற்றுத்திறனாளிகள் பயணம் செய்துள்ளனா்.
மலைப்பாதைப் பேருந்துகளில் 4,804 பெண்கள், 2 மாற்றுத்திறனாளிகள் பயணம் செய்துள்ளனா். நான்கு இடைநில்லாப் பேருந்துகளில் (எல்எஸ்எஸ்) 31,104 பெண்கள், 21 திருநா்கள் பயணம் செய்துள்ளனா். அதன்படி, மொத்தம் 27,30,318 பெண்கள், 3,697 திருநா்கள், 5,751 மாற்றுத்திறனாளிகள் என 27,39,766 போ் பயணம் செய்துள்ளதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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