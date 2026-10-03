திருவண்ணாமலையில் வெற்றிப் பயணம் திட்டம் விரிவாக்கம்
தமிழக அரசின் வெற்றிப் பயணத் திட்டம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.
செய்யாறு - ஆற்காடு வழித்தடத்தில் விரிவுப்படுத்தப்பட்டுள்ள புகா் அரசுப் பேருந்து.
தமிழக அரசின் வெற்றிப் பயணத் திட்டம் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.
திருவண்ணாமலை மாநகராட்சி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் வந்தனா காா்க் இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படவுள்ள பேருந்துகளை பயன்பாட்டுக்கு கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.
திருவண்ணாமலை மண்டல பேருந்துகளில் 131 நகர பேருந்துகள் 1,782 நடைகளும், 259 புகா் பேருந்துகள் 1,083 நடைகளும், 3 மலைப்பகுதி பேருந்துகள் 18 நடைகளும் என மொத்தம் 393 பேருந்துகள் 2,883 நடைகள் இயக்கப்படும்.
வெற்றிப் பயணம் திட்டம் விரிவாக்கத்தில் செய்யாறு பகுதியில் 8 புகா் பேருந்துகளில் மகளிா் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம்.
செய்யாறு பணிமனையில் ஏற்கெனவே 18 அரசு நகரப் பேருந்துகளில் மகளிா் பயணம் திட்டம் அமலில் இருந்து வருகிறது. இந்தத் திட்டம் விரிவாக்கத்தின் அடிப்படையில் வெள்ளிக்கிழமை முதல் 8 புகா் பேருந்துகளுக்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
செய்யாறு - காஞ்சிபுரம், செய்யாறு - ஆற்காடு வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும்.
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