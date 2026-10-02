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மும்பையில் சிஜேபி போராட்டம்! காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன், பாலிவுட் நடிகர்கள் பங்கேற்பு! மும்பையில் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான சிஜேபியின் போராட்டம் தொடங்கியது! மதுராந்தகத்தில் தேநீர் கடையில் வாக்கு சேகரித்த முதல்வர் விஜய்!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம்! 500 பேர் கைது!செய்யறிவால் பறிபோகும் மற்றும் அசைக்க முடியாத வேலைகள்! ஃபோர்டு நிர்வாகி தகவல்தொடர் விடுமுறை! மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம்!இளையராஜா இசை ஆராய்ச்சி மையம்! பிரதமர் மோடி திறந்துவைக்கிறார்!“ரீல்ஸ் பார்த்தால் மக்களின் வயிறு நிறையுமா?” - முதல்வர் விஜய்க்கு மு.க. ஸ்டாலின் கேள்வி!

மும்பையில் சிஜேபி போராட்டம்! காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன், பாலிவுட் நடிகர்கள் பங்கேற்பு!

மும்பையில் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான சிஜேபியின் போராட்டத்தில் மகாத்மா காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன் பங்கேற்றுள்ளது குறித்து...

Cjp protest in mumbai

மும்பை சிஜேபி போராட்டத்தில் பாலிவுட் நடிகர் நசீருதீன் ஷா மற்றும் பாடகர் விஷால் தத்லானி - cjp

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மும்பையில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி நடைபெறும் கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் போராட்டத்தில் மகாத்மா காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன் பங்கேற்றுள்ளார்.

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிரத் திருத்தம் (எஸ்ஐஆர்) நடவடிக்கைகளில் 2 தேர்தல் ஆணையர்கள் பலமுறை எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் சட்டத்துக்கு எதிரான வகையில் தன்னிச்சையாகச் செயல்பட்டதாக வெளியான செய்திகள் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

இந்த நிலையில், ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டுமெனவும், அவர் மீது குற்றவிசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டுமெனவும் வலியுறுத்தி மும்பையின் சிவாஜி பூங்கா பகுதியில் இன்று (அக்.2) முதல் சிஜேபி தலைமையில் போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது. இந்தப் போராட்டத்தில், ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இந்தப் போராட்டத்தில், தேசத் தந்தை மகாத்மா காந்தியின் கொள்ளுப்பேரன் துஷார் காந்தி மற்றும் பாலிவுட் நடிகர் நசீருதீன் ஷா, நடிகை ஷபானா ஆஸ்மி, பாடகர் விஷால் தத்லானி ஆகியோர் பங்கேற்று இளைஞர்களின் போராட்டத்துக்குத் தங்களின் ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளனர்.

முன்னதாக, ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகவில்லை என்றால் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜித் தீப்கே எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Mahatma Gandhi's great-grandson has participated in a protest held in Mumbai by the CJP demanding the resignation of Gyanesh Kumar.

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