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தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்தாரா மு.க. ஸ்டாலின்?

தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவால் எப்படி பல்டி அடிக்க முடிந்தது என மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சித்தது குறித்து...

DMK Chief M.K. Stalin body-shamed TVK candidate Sathyabhama

தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை உருவ கேலி செய்த மு.க. ஸ்டாலின்

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தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமாவை பல்டி பாமா என தாராபுரம் தேர்தல் பிரசாரத்தில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சித்துப் பேசியுள்ளார்.

தாராபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் சுகன்யாவை ஆதரித்து சித்தராவுத்தன்பாளையத்தில் நடைபெற்று வரும் பிரசாரத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் பேசியதாவது, "பொதுத் தேர்தல் நடந்து முடிந்து 5 மாதங்கள்கூட ஆகவில்லை. அதற்குள்ளாக இந்த இடைத்தேர்தல். இது எதனால் வந்தது? இதற்குக் காரணமானவர்கள் யார் என நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும்.

சத்தியத்துக்கு விரோதமாகச் செயல்பட்ட அந்த (தவெக) வேட்பாளரை பெட்டி பாமா மற்றும் பல்டி பாமா என்று மக்கள் அழைக்கின்றனர். அந்த உருவத்தை வைத்து எப்படித்தான் பல்டி அடித்தார் எனத் தெரியவில்லை.

பொதுவாக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் இறந்தால்தான், அந்தத் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் வரும். இந்தத் தேர்தல் அப்படி வந்ததல்ல. ஆனால், நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வேட்பாளர் (சத்யபாமா), ஜனநாயகத்தை சாகடித்து விட்டார். அதனால்தான் இந்த இடைத்தேர்தல் வந்திருக்கிறது.

ஆட்டம் காணக்கூடிய இந்த ஆளுங்கட்சிக்கு துணைபோகவும், விலைபோனதாலும் தான் இந்த இடைத்தேர்தல் வந்துள்ளது. வாக்களித்த உங்கள் மீது துளிகூட மதிப்பே இல்லாமல், தேர்தலில் வைக்கப்பட்ட விரல் மை அழிவதற்கு முன்னரே, வேறு கட்சிக்கு ஓடிப்போன அவர்களின் செயல்தான் காரணம்" என்று தெரிவித்தார்.

Summary

DMK Chief M.K. Stalin body-shamed TVK candidate Sathyabhama

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