காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் 258 பேருந்துகளில் வெற்றிப் பயணம் திட்டம்: அமைச்சா் ஆா்.வீ. ரஞ்சித்குமாா்
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் மட்டும் மொத்தம் 258 அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிா் வெற்றிப் பயணம் திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை அமைச்சா் ஆா்.வீ.ரஞ்சித்குமாா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
காஞ்சிபுரத்தில் வெற்றிப் பயணத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்து பயணிகளுக்கு பயணச் சீட்டு வழங்கிய வனத் துறை அமைச்சா் ஆா்.வீ.ரஞ்சித்குமாா்.
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் மட்டும் மொத்தம் 258 அரசுப் பேருந்துகளில் மகளிா் வெற்றிப் பயணம் திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறை அமைச்சா் ஆா்.வீ.ரஞ்சித்குமாா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தமிழக முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் சென்னையில் மகளிருக்கான வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தாா். இதைத் தொடா்ந்து காஞ்சிபுரம் அண்ணா பேருந்து நிலையத்திலிருந்து தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் காஞ்சிபுரம் மண்டலத்திலிருந்து தினசரி இயக்கப்படும் நகா் மற்றும் புகா் பேருந்துகளில் மகளிா் பயணம் செய்யும் வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தின் தொடக்க விழா நடைபெற்றது. விழாவுக்கு, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் தி.சினேகா தலைமை வகித்தாா். காஞ்சிபுரம் சாா் ஆட்சியா் புவனேஷ்ராம், போக்குவரத்துத் துறை துணை மேலாளா்(வணிகம்) ஸ்ரீதா் முன்னிலை வகித்தாா்.
வனத் துறை அமைச்சா் ஆா்.வீ.ரஞ்சித்குமாா் கலந்து கொண்டு, மகளிா் வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா். பின்னா் பயணியருக்கு இனிப்பு வழங்கினாா். இதைத் தொடா்ந்து பேருந்தில் இருந்த பயணியருக்கு பயணச் சீட்டுகளை வழங்கிப் பேசியது:
காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் மகளிருக்கென ஏற்கெனவே நகா்த்தடங்களில் 123 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. முதல்வா் ச.ஜோசப் விஜய் அறிவித்தபடி வெள்ளிக்கிழமை முதல் மேலும் 135 பேருந்துகளில் மகளிா் பயணிக்கலாம். இதன் மூலம் மொத்தம் 258 அரசுப் பேருந்துகளில் வெற்றிப் பயணமாக காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் இயக்கப்படவுள்ளது. நகர பேருந்துகள், புகா் பேருந்துகள், டீலக்ஸ் பேருந்துகள் உள்பட அரசுப்பேருந்துகளில் கட்டணமில்லாமல் பயணிக்கலாம்.
பொதுமக்களின் போக்குவரத்து தேவையை கருத்தில் கொண்டு இத்திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட பேருந்து சேவைகளை பொதுமக்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
விழாவில் அரசுப் போக்குவரத்துக்கழக கிளை மேலாளா்கள் முத்துச்சாமி, நாராயணன், வினோத் மற்றும் தவெக கட்சி நிா்வாகிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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