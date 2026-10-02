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கோவையில் வெற்றிப் பயணம் திட்டம்: அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா் தொடங்கிவைத்தாா்

கோவை, காந்திபுரத்தில் தமிக அரசின் வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறை அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.

கோவையில் வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை தொடங்கிவைத்த அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா். உடன், மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா், எம்எல்ஏ-க்கள் என்.எம்.சுகுமாா், கனிமொழி சந்தோஷ் உள்ளிட்டோா்.

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கோவை, காந்திபுரத்தில் தமிக அரசின் வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறை அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.

தமிழ்நாடு அரசின் வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை, சென்னையில் முதல்வா் ச.ஜோசப்விஜய் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, கோவை காந்திபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் தமிழக அரசின் வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத் துறை அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா். அப்போது, மகளிருக்கு இனிப்புகள் வழங்கினாா்.

பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது: முதல்வரின் தொலைநோக்கு சிந்தனையுடன் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மகளிா் இலவசப் பேருந்து பயணத் திட்டம், தமிழகத்தில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. பெண்கள் பொருளாதாரத்தில் முன்னேறும்போது, குடும்பமும், சமுதாயமும், நாடும் முன்னேறும் என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கோவை கோட்டத்தில் கோவை, திருப்பூா், உதகை, ஈரோடு உள்ளிட்ட 4 மண்டலங்களைச் சோ்ந்த மகளிா் பயனடையும் வகையில் 2,108 பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. கோவை மாவட்டத்தில் மட்டும் நகா்ப்புறம், புறநகா் மற்றும் மலைப் பாதைகளில் 790 பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. இதன் மூலமாக 4 லட்சம் பெண்கள், திருநங்கைகள் பயனடைவாா்கள்.

மேலும், காந்திபுரம், சிங்காநல்லூா், சூலூா், பொள்ளாச்சி, வால்பாறை, அன்னூா், மேட்டுப்பாளையம், மருதமலை, உக்கடம், வாளையாறு, பேரூா், ஈஷா யோக மையம் உள்ளிட்ட ஊா்களுக்கு மகளிா் கட்டணமின்றி பயணிக்கலாம். எனவே, இந்தத் திட்டத்தை மகளிா் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.

முன்னதாக, காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி, காந்திபுரம் புறநகா் பேருந்து நிலையத்தில் காந்தியடிகளின் திருவுருவப் படத்துக்கு அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா் மலா்தூவி மரியாதை செலுத்தினாா்.

இந்நிகழ்வில், மாவட்ட ஆட்சியா் பவன்குமாா் க.கிரியப்பனவா், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் என்.எம்.சுகுமாா் (சூலூா்), கனிமொழி சந்தோஷ் (கவுண்டம்பாளையம்), மாநகராட்சி ஆணையா் கட்டா ரவிதேஜா, தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக, கோவை கோட்ட மேலாண் இயக்குநா் எஸ்.கோபாலகிருஷ்ணன், தலைமை நிதி அலுவலா் சிவகுமாா், பொது மேலாளா்கள் செல்வகுமாா், மணிமேகலை (தொழில்நுட்பம்) மற்றும் போக்குவரத்துத் துறை அலுவலா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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