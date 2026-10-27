பெங்களூரில் இருந்து சென்னைக்கு 488 போதை மாத்திரைகளை கடத்தியவா் கைது
பெங்களூரில் இருந்து சென்னைக்கு 488 போதை மாத்திரைகளை கடத்திச் சென்ற வடமாநில இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
சித்திரிப்பு
பெங்களூரில் இருந்து சென்னைக்கு 488 போதை மாத்திரைகளை கடத்திச் சென்ற வடமாநில இளைஞரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.
தமிழக எல்லையில் உள்ள சூசூவாடி சோதனைச் சாவடியில் தமிழக போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை தீவிர வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது, கா்நாடக மாநிலம், பெங்களூரிலிருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற தனியாா் ஆம்னி பேருந்தை நிறுத்தி சோதனை செய்தனா். அதில், மணிப்பூா் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த கென்னட் லால்டன் மாவி (27) என்பவரிடம் போதைக்கு பயன்படுத்தும் வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் இருந்ததை போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா்.
அதைத் தொடா்ந்து, அவரை சோதனைச் சாவடிக்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தியதில், வலி நிவாரண மாத்திரைகளை பெங்களூரு பகுதியில் வாங்கி சென்னைக்கு கொண்டு செல்வதாகவும், இந்த மாத்திரைகளை போதைக்கு பயன்படுத்துவதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, அவரை போலீஸாா் ஒசூா் மதுவிலக்கு அமல்பிரிவு போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா். கென்னட் லால்டன் மாவியை கைதுசெய்த மதுவிலக்கு போலீஸாா், அவரிடம் இருந்து ரூ. 26,718 மதிப்புள்ள 488 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனா்.
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