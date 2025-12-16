நாமக்கல்
நாமக்கல் வேளாண் சங்கத்தில் ரூ. 29 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம்
நாமக்கல்: நாமக்கல் கூட்டுறவு சங்கத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 29 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம் நடைபெற்றது.
நாமக்கல் - திருச்செங்கோடு சாலையில் தொடக்க வேளாண் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமை பருத்தி ஏலம் நடைபெறுகிறது. அந்தவகையில் இந்த வாரம் மொத்தம் 39.92 மெட்ரிக் டன் கொண்ட 1,100 மூட்டை பருத்தி வரத்து இருந்தது. இதில், ஆா்சிஎச் ரகம் குவிண்டால் ரூ. 7,389 முதல் 7,669 வரை, கொட்டு ரகம் ரூ. 4,199 முதல் 4,599 வரை ஏலம் போனது. மொத்தம் ரூ. 29 லட்சத்துக்கு பருத்தி ஏலம் நடைபெற்றது.
ஏலத்துக்கு கொண்டுவரப்பட்டிருந்த பருத்தி மூட்டைகள்.