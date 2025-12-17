முட்டை விலை ரூ. 6.25 ஆக நீடிப்பு
நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை மாற்றமின்றி ரூ. 6.25-ஆக நீடிக்கிறது.
தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், முட்டை விலை நிா்ணயம் தொடா்பாக பண்ணையாளா்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது. அப்போது, மற்ற மண்டலங்களில் முட்டை நிா்ணய விலையாக ரூ. 6.45 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வட மாநிலங்களில் குளிா் காரணமாக முட்டை நுகா்வு அதிகரித்து வருகிறது. நாமக்கல் மண்டலத்தில் உச்சபட்ச விலையில் முட்டை தற்போது உள்ளது. பிற மண்டலங்களைப் போல இங்கும் சற்று விலையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழு, முட்டை விலையில் மாற்றம் ஏதும் செய்யாமல் ரூ. 6.25-ஆக நீடிக்கும் என்று அறிவித்தது.
பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ. 118-ஆகவும், முட்டைக்கோழி விலை ரூ. 100-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.